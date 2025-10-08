Κυβέρνηση και ΣΕΒ σε δύσκολη εξίσωση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας - Το επικρατέστερο σενάριο
Κυβέρνηση και ΣΕΒ σε δύσκολη εξίσωση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας - Το επικρατέστερο σενάριο
Τα μηνύματα που εξέπεμψαν στη χθεσινή ανοικτή εκδήλωση χθες ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ
Η χθεσινή ανοιχτή συνέλευση του ΣΕΒ ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η εξίσωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία παραμένει ανοιχτή. Παρά τις προσδοκίες για ανακοινώσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε χαμηλούς τόνους, αναγνωρίζοντας μεν το πρόβλημα και προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις «πολύ σύντομα», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τη μορφή, το εύρος ή το ύψος της στήριξης προς απογοήτευση των ακροατών λόγω της προσδοκίας που είχε καλλιεργηθεί. Στόχος, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είναι μια λύση που να συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία με σεβασμό στα δημοσιονομικά όρια και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων – μια δύσκολη ισορροπία που εξηγεί γιατί η τελική φόρμουλα δεν έχει ακόμη κλειδώσει.
Πληροφορίες του newmoney αναφέρουν πως υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς το ΣΕΒ πως σύντομα θα δρομολογηθεί το σχέδιο και πως χάθηκε χρόνος, ώστε να ήταν εφικτό να γίνουν κατά τη χθεσινή εκδήλωση συγκεκριμένες ανακοινώσεις, λόγω της πρόσφατης μίνι κρίσης που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως στην πράξη, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να στηρίξει τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις χωρίς να διαταράξει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το επικρατέστερο σενάριο φαίνεται να βασίζεται σε μια ελληνική παραλλαγή του λεγόμενου «ιταλικού μοντέλου» – ενός μηχανισμού που προβλέπει προμήθεια ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές με αντάλλαγμα μελλοντικές δεσμεύσεις επενδύσεων ή “επιστροφής” ενέργειας μέσω έργων ΑΠΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική εκδοχή πιθανόν να είναι πιο περιορισμένη ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το ενεργειακό σύστημα, να ‘υπακούει’ στα στενά όρια που έχει θέσει η Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις και να περιοριστεί τελικά η δαπάνη, που στο σχέδιο του ΣΕΒ ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Αυτό το πλαίσιο εξηγεί γιατί ο πρωθυπουργός χθες μίλησε περισσότερο για τη συνολική στρατηγική και λιγότερο για τεχνικές λεπτομέρειες.
