ΗΠΑ: «Όχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στην προσφυγή της τουρκικής Halkbank κατά της δίωξής της παρά το αίτημα Ερντογάν
Η τουρκική κρατική τράπεζα κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις μέσω εικονικών συναλλαγών και μεταφοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων – Η υπόθεση αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Άγκυρας
Την απόρριψη της προσφυγής της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank που ζητούσε τη μη δίωξή της αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, σε μια υπόθεση που αποτελεί «αγκάθι» στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον. Η μη δίωξη της τράπεζας ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κλείσει η υπόθεση με ένα χαμηλό πρόστιμο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της τράπεζας να μην διωχθεί για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνωμοσία, κατηγορίες οι οποίες συνδέονται με την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.
Με την απόφασή του, το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Halkbank που είχε ζητήσει να καταρριφθεί η απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε ανάψει «πράσινο φως» για την άσκηση ποινικής δίωξης.
Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης κατηγορούν την τράπεζα ότι χρησιμοποίησε εταιρείες-βιτρίνες και μεσάζοντες σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να βοηθήσει την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Halkbank μετέφερε κρυφά 20 δισ. δολάρια περιορισμένων κεφαλαίων, μετέτρεπε έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά προς όφελος ιρανικών συμφερόντων και παρουσίαζε εικονικές αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τις μεταφορές των χρημάτων.
Η τράπεζα έχει υποστηρίξει στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι ως κρατικός φορέας της Τουρκίας, πρέπει να απολαμβάνει ασυλίας από τη δικαιοδοσία ξένων δικαστηρίων.
Όμως το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Halkbank προστατεύεται από τον νόμο περί ασυλίας ξένων κρατών και ζήτησε από το Εφετείο της Νέας Υόρκης να εξετάσει αν μπορούσε να βρει προστασία με βάση το εθιμικό δίκαιο, κάτι που απορρίφθηκε από το εφετείο.
Για τι κατηγορείται η τράπεζαΗ υπόθεση ξεκίνησε το 2019 από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ. Η τουρκική τράπεζα αρνείται τις κατηγορίες. Κατά τον Ερντογάν, η διαδικασία είναι παράνομη και απαράδεκτη.
