Τα παλιά κινητά επιστρέφουν: Γιατί περισσότεροι αποφεύγουν τα smartphones
Η τάση επιστροφής στα «χαζά» τηλέφωνα (dumbphones) αντανακλά την ανάγκη εξισορρόπησης της ψηφιακής ζωής: απλούστερες συσκευές με λιγότερες λειτουργίες, για προστασία από τον εθισμό στα smartphones
Η υπερφόρτωση από εφαρμογές, ειδοποιήσεις, κοινωνικά δίκτυα και μόνιμη σύνδεση έχει προκαλέσει ένα σύγχρονο φαινόμενο: τον ψηφιακό εθισμό. Όλο και περισσότεροι χρήστες επιδιώκουν μια απόφαση η οποία πριν φαινόταν ακραία — να εγκαταλείψουν μέσα στην καθημερινότητά τους τηλέφωνα «όλα-δουλεύουν» (smartphones) και να στραφούν σε απλούστερες συσκευές, γνωστές ως dumbphones ή feature phones. Αυτή η μεταστροφή, απόπειρα αποσύνδεσης, δείχνει ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να έχει και αντίδραση — και η αντίδραση αυτή έχει νόημα.
Τι είναι τα dumbphones και τι προσφέρουν
Τα dumbphones διαθέτουν μόνο βασικές λειτουργίες: τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, πιθανόν ημερολόγιο ή ραδιόφωνο. Δεν στηρίζονται σε εφαρμογές πολλών επιπέδων ή συνεχείς συνδέσεις στο Internet. Στην εποχή της ψηφιακής υπερδιέγερσης, αυτή η απουσία δυνατοτήτων μπορεί να λειτουργεί ως αντίδοτο.
