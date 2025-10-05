ΥΠΕΘΟ: Νέο «παράθυρο» για φοροαπαλλαγή 7 έτη – Ποιοι κερδίζουν
ΥΠΕΘΟ: Νέο «παράθυρο» για φοροαπαλλαγή 7 έτη – Ποιοι κερδίζουν
«Brain Gain»… online στην εφορία με λίγα «κλικ»
Ευκολότερη γίνεται η επιστροφή στην πατρίδα, για όσους θέλουν να κάνουν χρήση των φορολογική κινήτρων επαναπατρισμού.
Με διάταξη που ψηφίστηκε στον νέο Τελωνειακό Κώδικα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργεί τον όρο για τη δημιουργίας «νέας» θέσης εργασίας. Οι δικαιούχοι θα αρκεί πλέον να καλύψουν μια θέση εργασίας στην Ελλάδα, ακόμα και αν αυτή προϋπήρχε.
Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ πατά το «κουμπί» της ψηφιακής εποχής στα κίνητρα επαναπατρισμού. Από 3 Οκτωβρίου η φοροαπαλλαγή γίνεται πλέον… online: η αίτηση για το καθεστώς 50% απαλλαγής φόρου (άρθρο 5Γ ΚΦΕ) υποβάλλεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς ραντεβού σε ΔΟΥ, χωρίς ορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα και χωρίς στοίβες δικαιολογητικών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με διάταξη που ψηφίστηκε στον νέο Τελωνειακό Κώδικα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργεί τον όρο για τη δημιουργίας «νέας» θέσης εργασίας. Οι δικαιούχοι θα αρκεί πλέον να καλύψουν μια θέση εργασίας στην Ελλάδα, ακόμα και αν αυτή προϋπήρχε.
Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ πατά το «κουμπί» της ψηφιακής εποχής στα κίνητρα επαναπατρισμού. Από 3 Οκτωβρίου η φοροαπαλλαγή γίνεται πλέον… online: η αίτηση για το καθεστώς 50% απαλλαγής φόρου (άρθρο 5Γ ΚΦΕ) υποβάλλεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς ραντεβού σε ΔΟΥ, χωρίς ορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα και χωρίς στοίβες δικαιολογητικών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα