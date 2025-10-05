Οι άντρες ξεμένουν από φίλους και οι γυναίκες καλύπτουν το κενό
Έρευνα του Πανεπιστημίου Standford επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουν καλά οι γυναίκες: ότι -εκτός των άλλων- είναι αποκλειστικά υπεύθυνες και για την ψυχική ισορροπία του συντρόφου τους
Bρέθηκε η λέξη που μπορεί να συνοψίσει όλα όσα ζουν οι γυναίκες που βρίσκονται σε ετεροφυλόφιλη σχέση: mankeeping, η “δουλειά” που καλούνται να κάνουν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ψυχική ισορροπία του συντρόφου τους και τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών και επαφών του. Με τα πραγματικά κοινωνικά δίκτυα των ανδρών να έχουν συρρικνωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι γυναίκες καλούνται να γίνονται και φίλοι των συντρόφων τους, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν συνήθως στενές, σταθερές φιλίες με τις οποίες νιώθουν άνετα να συζητήσουν όσα πραγματικά τους απασχολούν.
Ενα νέο κοινωνικό φαινόμενο
Ερευνητές του Standford μίλησαν στο περιοδικό Psychology of Men and Masculinities, εξηγώντας την έρευνά τους. Η Angelica Ferrara, συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Clayman Institute for Gender Research του Πανεπιστημίου, αναφέρει ότι η έρευνα δείχνει πως ορισμένες γυναίκες μπορεί να αφιερώνουν αρκετές ώρες την εβδομάδα στη διαχείριση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας των ανδρών στη ζωή τους. «Αυτό που έχω παρατηρήσει στην έρευνά μου είναι ότι ζητείται ή αναμένεται από τις γυναίκες να αναλάβουν ένα κεντρικό -αν όχι το κεντρικό- κομμάτι του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης ενός άνδρα», δήλωσε στους New York Times η ίδια, επισημαίνοντας ότι αυτή η δυναμική δεν ισχύει βέβαια για όλα τα ζευγάρια.
