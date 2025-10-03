Ρεύμα: Πτώση της τιμής στη χονδρική με… ρεβάνς των ΑΠΕ
Στα 88,9 ευρώ για σήμερα η τιμή της μεγαβατώρας και με επιστροφή σε μηδενικά επίπεδα για κάποιες ώρες - Στο χαμηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2024 το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά
Οι έντονες και συχνότερες διακυμάνσεις, αλλά και η αισθητή υποχώρηση της τιμής του ρεύματος για σήμερα χαρακτήρισαν τη δεύτερη μέρα λειτουργίας των 15λεπτών, αντί των ωριαίων, συναλλαγών, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Έτσι για σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου η μέση τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 88,9 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 26,13% σε σχέση με χθες που ήταν στα 120,35 ευρώ.
Η υποχώρηση της τιμής οφείλεται στη… ρεβάνς των ΑΠΕ, που μετά από αρκετές μέρες κυριαρχίας του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, πήραν, λόγω των καιρικών συνθηκών, ξανά τα πρωτεία. Στο διάστημα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα παρατηρείται υπερπαραγωγή των ΑΠΕ που οδήγησε τη χαμηλότερη τιμή σε μηδενικά επίπεδα.
Ωστόσο, μέσα στο ίδιο διάστημα υπήρξαν αρκετά «ανεβάσματα» λόγω και των συχνότερων, ανά 15 λεπτά πλέον, εντολών. Η ανώτερη τιμή έφτασε τα 161,35 ευρώ/MWh και σημειώθηκε τις πρωινές ώρες (7-8 το πρωί) και το απόγευμα όταν μπήκαν περισσότερο στο σύστημα οι,-ακριβότερες-, μονάδες φυσικού αερίου.
Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 59,09%, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 29,9%, ενώ ανατροπές σημειώνονται και στη συνέχεια. Έτσι, ο λιγνίτης βρίσκεται, μετά από καιρό, στην τρίτη θέση, αλλά με ποσοστό 3,49%, έπονται τα υδροηλεκτρικά με 3,06% ενώ οι εισαγωγές περιορίζονται σε μόλις 2,30%.
