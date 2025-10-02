EBRD: Επένδυσε €50 εκατ. στην έκδοση ομολόγων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξίας €500 εκατ.
Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν έργα ανανεώσιμης ενέργειας, αποθήκευσης μπαταριών, κοινωνικής υποδομής και ύδρευσης στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύει 50 εκατομμύρια ευρώ στα senior μη εξασφαλισμένα ομόλογα που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μητρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με διάρκεια επτά ετών, εισήχθηαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Η επένδυση της EBRD θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, των συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών, των κοινωνικών υποδομών, της ύδρευσης και της αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Κόσοβο.
Το συνολικό προϊόν του ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εκδότη, μεταξύ άλλων στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, καθώς και για την αναχρηματοδότηση του χρέους του εκδότη και των θυγατρικών του και για τη χρηματοδότηση του κόστους έκδοσης του ομολόγου.
