Ξεκίνησαν οι καταβολές για τις συντάξεις Οκτωβρίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες

-Τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025-Η ΔΕΗ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025-Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025-Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025-Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.