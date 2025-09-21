Ρευματοκλοπές-μαμούθ σε ξενοδοχεία και beach bars
Ρευματοκλοπές-μαμούθ σε ξενοδοχεία και beach bars
Διαστάσεις οργανωμένου φαινομένου έχει λάβει η κλοπή ρεύματος στα νησιά - Ζημίες δεκάδων εκατομμυρίων, πρόστιμα σε Ικαρία, Μύκονο, Ρόδο, Κω
Από την Ικαρία και τη Μύκονο μέχρι τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο και τα Κύθηρα, οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ αποκαλύπτουν μια σκοτεινή πραγματικότητα: οι ρευματοκλοπές στα νησιά έχουν λάβει διαστάσεις οργανωμένου φαινομένου, προσθέτοντας για φέτος στη λίστα του «μαύρου» ρεύματος 6.228 επιπλέον κλοπές σε σχέση με πέρυσι.
Μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, beach bars, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ μέχρι φούρνοι, ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια) εντοπίζονται να κλέβουν ηλεκτρική ενέργεια, υπονομεύοντας την αγορά και μεταφέροντας το κόστος στους συνεπείς καταναλωτές.
