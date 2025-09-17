Στουρνάρας: Στρατηγική πύλη επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη η Ελλάδα

Σημαντικά ισχυρότερο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα - Ενεργειακή μετάβαση και ΑΠΕ, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής- Θετικές επιδόσεις για την οικονομία - Τι είπε ο διοικητής της ΤτΕ για δασμούς, προοπτικές και προκλήσεις