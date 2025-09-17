Η Metlen στον FTSE 100 με εισροές $503 εκατ. – Ροές 34,9 δισ. από την αναδιάρθρωση δεικτών στην Ευρώπη
Η αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών υπογραμμίζει τόσο τη σημασία τους για τις επενδυτικές ροές όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τίτλους-κλειδιά σε ενέργεια, τράπεζες και βιομηχανία
Ισχυρές ροές κεφαλαίων, υπόσχεται η επικείμενη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών υπόσχεται με συνολικές εισροές και εκροές που εκτιμώνται σε 34,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της JPMorgan και συγκεκριμένα του στρατηγικού αναλυτή της αμερικανικής τράπεζας, Πανκάτζ Γκούπτα. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής, με τις κινήσεις να επηρεάζουν θεαματικά κορυφαίους τίτλους.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Bloomberg, στον Euro Stoxx 50, οι μεγαλύτερες εισροές αναμένονται για τη Siemens Energy (σχεδόν 3 δισ. δολάρια), τη Deutsche Bank (2,6 δισ. δολάρια) και την Argenx (1,7 δισ. δολάρια), με την τελευταία να βλέπει αγορές ισοδύναμες με εννέα ημέρες συναλλακτικού όγκου. Αντίθετα, μετοχές που διαγράφονται, όπως η Nokia και η Pernod Ricard, εκτιμάται ότι θα δεχθούν πιέσεις πωλήσεων ύψους 869 εκατ. και 790 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Metlen Energy & Metals εντάσσεται στον FTSE 100, γεγονός που αναμένεται να φέρει εισροές ύψους 503 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 25 ημέρες συναλλαγών. Στον αντίποδα, η αλλαγή χώρας για τη Smurfit WestRock προβλέπεται να προκαλέσει εκροές περίπου 923 εκατ. δολαρίων, σχεδόν 30 ημερών όγκου.
