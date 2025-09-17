Η Metlen στον FTSE 100 με εισροές $503 εκατ. – Ροές 34,9 δισ. από την αναδιάρθρωση δεικτών στην Ευρώπη

Η αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών δεικτών υπογραμμίζει τόσο τη σημασία τους για τις επενδυτικές ροές όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τίτλους-κλειδιά σε ενέργεια, τράπεζες και βιομηχανία