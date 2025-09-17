Απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, πώς μπορούν να αποκτήσουν δίλιτρα αυτοκίνητα

α) είναι Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,β) είναι ομογενείς αλλοδαποί, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,γ) είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,δ) είναι πολίτες τρίτων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. Δεν απαιτείται να έχουν ελληνική υπηκοότητα τα τέκνα, αν ένας μόνο εκ των δύο γονέων είναι πολίτης τρίτου κράτους.Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται για μία μόνο φορά σε γονείς ή γονέα με τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Στα πρόσωπα αυτά χορηγείται απαλλαγή για μία ακόμη φορά, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για πρώτη φορά, εφόσον αποκτήσουν και άλλο ή άλλα τέκνα και κατά την ημερομηνία υποβολής του παραστατικού τελωνισμού του αυτοκινήτου έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.Σε γονείς ή γονέα με τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα χορηγείται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για μία ακόμη φορά, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για πρώτη φορά, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής του παραστατικού τελωνισμού του αυτοκινήτου έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.Πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από τη χορήγηση της απαλλαγής του παρόντος, απαγορεύεται η μεταβίβαση, εκμίσθωση, σύσταση ενεχύρου ή χρησιδανείου ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από γονείς ή γονέα τριών (3) τουλάχιστον τέκνων, με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής.