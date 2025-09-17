Απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, πώς μπορούν να αποκτήσουν δίλιτρα αυτοκίνητα
Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή
Νέες διευκολύνσεις αποκτούν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι στη χώρα μας που βρίσκονται σε διάσταση. Μετά τη μείωση φορολογίας που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μέσω του αυξημένου αφορολόγητου που αποκτούν και την κλιμακωτή φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, τώρα λύνεται και ένα ακόμα πάγιο αίτημά τους που αφορά τις αυξημένες ανάγκες για τις μετακινήσεις τους.
Μείζον θέμα αποτελούσε το κόστος απόκτησης ενός μεγάλου οχήματος, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας οικογένειας, καθώς τέτοιου τύπου οχήματα είναι συνήθως υψηλού κυβισμού και μεγαλύτερης αξίας από ένα μέσο συμβατικό όχημα που μπορεί να διαθέτει η μέση ελληνική οικογένεια με δυο παιδιά.
Το ισχύον πλαίσιο προέβλεπε πως των τελών ταξινόμησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται εάν σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται σε διάσταση, αλλά έχουν τη συνεπιμέλεια των παιδιών.
Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζεται πως οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται στα οχήματα, ακόμα και αυτοί, ενώ το νέο πλαίσιο εντάσσει στους δικαιούχους και τους άγαμους γονείς που έχουν αναγνωρίσει τα παιδιά τους και δεν συγκατοικούν.
Με βάση την εγκύκλιο, η απαλλαγή χορηγείται:
α) για επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα έως 2.000 κ.ε,:
– πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης στον ένα εκ των δυο γονέων, εφόσον ο άλλος γονέας συναινέσει στη χορήγηση της απαλλαγής στον έτερο γονέα ή,
– μερική απαλλαγή σε ποσοστό 50% του τέλους ταξινόμησης σε κάθε ένα γονέα που θεμελιώνει σχετικό δικαίωμα απαλλαγής, κατά την υποβολή του, κατά περίπτωση, τελωνειακού παραστατικού.
β) για επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2.000 κ.ε:
– στο 50% του τέλους ταξινόμησης στον ένα εκ των δυο γονέων εφόσον ο άλλος γονέας συναινέσει στη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής στον άλλο γονέα και
– στο 25% του τέλους ταξινόμησης σε κάθε ένα γονέα που θεμελιώνει σχετικό δικαίωμα απαλλαγής, κατά την υποβολή του, κατά περίπτωση, τελωνειακού παραστατικού.
Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα τέκνα με αναπηρία ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής συμβίωσης, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Οι προϋποθέσειςΜε βάση τα όσα ισχύουν στο νομοσχέδιο του Τελωνειακού Κώδικα που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι από την Ολομέλεια της Βουλής, η απαλλαγή χορηγείται σε πρόσωπα που πληρούν και μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) είναι ομογενείς αλλοδαποί, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) είναι πολίτες τρίτων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. Δεν απαιτείται να έχουν ελληνική υπηκοότητα τα τέκνα, αν ένας μόνο εκ των δύο γονέων είναι πολίτης τρίτου κράτους.
Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται για μία μόνο φορά σε γονείς ή γονέα με τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Στα πρόσωπα αυτά χορηγείται απαλλαγή για μία ακόμη φορά, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για πρώτη φορά, εφόσον αποκτήσουν και άλλο ή άλλα τέκνα και κατά την ημερομηνία υποβολής του παραστατικού τελωνισμού του αυτοκινήτου έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.
Σε γονείς ή γονέα με τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα χορηγείται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για μία ακόμη φορά, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για πρώτη φορά, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής του παραστατικού τελωνισμού του αυτοκινήτου έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.
Πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από τη χορήγηση της απαλλαγής του παρόντος, απαγορεύεται η μεταβίβαση, εκμίσθωση, σύσταση ενεχύρου ή χρησιδανείου ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από γονείς ή γονέα τριών (3) τουλάχιστον τέκνων, με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής.
