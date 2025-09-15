Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 3,1% ο πληθωρισμός το 2025 και στο 2,6% το 2026
Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 3,1% ο πληθωρισμός το 2025 και στο 2,6% το 2026
Η επί τα χείρω αναθεώρηση για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες
Διατηρείται η ακρίβεια στην Ελλάδα τόσο φέτος όσο και το 2026, καθώς, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα συνεχίσει να αποκλίνει προς τα πάνω σε σύγκριση με αυτόν της Ευρωζώνης.
Στο τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης (Inflation Monitor) του Πληθωρισμού που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται ότι ο (εναρμονισμένος) πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 3,1% (από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, έναντι 2,1% και 1,7% αντιστοίχως στην Ευρωζώνη. Όπως τονίζεται, αυτή η σημαντική αναθεώρηση επί τα χείρω για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, καθώς κινήθηκαν πτωτικά όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,9% από 4,3% αντιστοίχως. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, «οι διαφορές στον πληθωρισμό, τόσο στον συνολικό όσο και στον δομικό πληθωρισμό, μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης, παρ’ όλο που μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, παραμένουν σημαντικές».
