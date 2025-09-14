Τα δύο εστιατόρια στην Ελλάδα όπου είναι άθλος να βρεις τραπέζι
Δυο γαστρονομικοί προορισμοί που η εύρεση ελεύθερου τραπεζιού παραμένει ακόμη και σήμερα ένας γρίφος για δυνατούς λύτες
CANTINA, Σίφνος
Στην ανατολική πλευρά του νησιού στην περιοχή Σεράλια στο Κάστρο, το 2020 ο σεφ Γιώργος Σαμοΐλης άνοιξε το Cantina. Ένα εστιατόριο που έμελλε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στο Αιγαιοπελαγίτικο γαστρονομικό γίγνεσθαι αλλά να αποτελεί, την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια σε ολόκληρη την χώρα.
Λαξευμένο στην κυριολεξία στις εσοχές των βράχων εκεί που ο επισκέπτης διαβαίνει μέσα από την παραλία αφού πρώτα κατέβει κάμποσα σκαλοπάτια και περπατήσει στο πλάι μιας ξερολιθιάς, σε ένα άγριο σκηνικό μοναδικής ομορφιάς με το βλέμμα να ατενίζει το απέραντά γαλάζιο, το Cantina αποτελεί για τον Γιώργο Σαμοΐλη το προσωπικό μέσο έκφρασης μιας μοντέρνας Ελληνικής κουζίνας που εστιάζει στην εποχή, την Σίφνο και τους ανθρώπους της. Τους παραγωγούς της. Μια κουζίνα που εξαρτάται αλλά και που αναδεικνύει τα προϊόντα του τόπου που την φιλοξενεί και που εναλλάσσονται καθημερινά στο μενού. Ένα set menu που εναλλάσσει κρέατα και ψάρια, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα του νησιού, άλλοτε δοσμένα στην αρχέγονη μορφή τους και άλλοτε μέσα από ένα σύγχρονο μαγειρικό άγγιγμα. “Η ιστορία του νησιού είναι και το δικό μας αφήγημα στην Cantina’’ μου εξομολογείται ο Γιώργος καθώς φέρνει μπροστά μου μια ψαροσεφταλιά. Εδώ όπου ο θαλασσινός κιμάς παντρεύεται με επιτυχία με την αρνίσια μπόλια και ένα τσιγαρέλι με κοκκινοπίπερο, πλάι στα δικά τους panisse ρεβιθιού με χειροποίητη καπνιστή κέτσαπ από βερίκοκα και ντομάτες.
