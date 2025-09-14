Η αρχή της καριέρας του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου μέσα από μια επιστολή του 1954

Ο γυμνασιάρχης του Λιβανείου Γυμνασίου Αγησίλαος Λέντζος απευθυνόμενος στον ιδρυτή του σχολείου Νικόλαο Γιώργου Λιβανό, προέβλεψε το μέλλον του νεαρού Τσάκου στη ναυτιλιακή βιομηχανία και έκανε λόγο για νέους Λιβανούς και Καρράδες