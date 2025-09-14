Η αρχή της καριέρας του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου μέσα από μια επιστολή του 1954
Ο γυμνασιάρχης του Λιβανείου Γυμνασίου Αγησίλαος Λέντζος απευθυνόμενος στον ιδρυτή του σχολείου Νικόλαο Γιώργου Λιβανό, προέβλεψε το μέλλον του νεαρού Τσάκου στη ναυτιλιακή βιομηχανία και έκανε λόγο για νέους Λιβανούς και Καρράδες
Στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών των Τσάκος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Ναυτικών Σπουδών (ΤΕΕΝΣ), την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η συγκίνηση και η ιστορία ενώθηκαν σε μια μοναδική στιγμή. Ο ίδιος ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος αναφέρθηκε σε μια ιστορική επιστολή που χρονολογείται από το 1954 και αναδεικνύει την αρχή της λαμπρής ναυτικής του πορείας.
Η επιστολή είχε αποσταλεί από τον τότε γυμνασιάρχη των Καρδαμύλων, Αγησίλαο Λέντζο, προς τον ιδρυτή του Λιβανείου Γυμνασίου, Νικόλαο Γεωργίου Λιβανό. Σε αυτήν, αναφερόταν ότι ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους τρεις αριστούχους του σχολείου. Ο Νικόλαος Λιβανός είχε μάλιστα ανακοινώσει ότι οι τρεις κορυφαίοι μαθητές θα προσλαμβάνονταν στην εταιρεία του για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στη θάλασσα.
Ο γυμνασιάρχης εξέφραζε στην επιστολή την ευχή οι νέοι αυτοί να εξελιχθούν στο μέλλον σε «νέους Λιβανούς και Καρράδες», προφητεία που ο καπετάνιος Τσάκος επιβεβαίωσε χρόνια αργότερα, σημειώνοντας:
«Τούτους ειδοποίησα και είναι έτοιμοι, αναμένουν δε την τηλεγραφικήν ειδοποίησίν σας».
Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του νέου τμήματος του ΤΕΕΝΣ, ο Παναγιώτης Τσάκος αναφέρθηκε προσωπικά στην επιστολή και στο πώς η φροντίδα των Λιβανών και η καθοδήγηση των δασκάλων του αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στη ζωή και την καριέρα του:
«Η παρουσία του εγγονού μου, Παναγιώτη, από την Αγγλία, έχει για μένα ξεχωριστό συμβολισμό. Ο Παναγιώτης, μαζί με τους γονείς του και τις αδελφές του, εκπροσωπούν την επόμενη γενιά που θα κληθεί να φανεί αντάξια της παρακαταθήκης μας», τόνισε.
Ο καπετάνιος Τσάκος αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία της «Στέγης της Μαρίας» και του Προτύπου Ναυτικού Λυκείου, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά τα έργα είχαν στόχο να συνεχίσουν τους δρόμους της ναυτιλίας που άνοιξαν οι Λιβανοί και οι Καρράδες:
«Η ναυτιλία μας έχει θεμέλιο την παράδοσή μας αλλά αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Ο ρόλος του ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού δεν είναι πλέον περιφερειακός – είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη λειτουργία του στόλου».
