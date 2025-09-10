Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα προσπάθεια ανάκαμψης σε συντονισμό με τις διεθνείς αγορές
Στοπ στο τριήμερο πτωτικό σερί - Στο «ζύγι» των επενδυτών τα αποτελέσματα α' εξαμήνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Να βάλουν «φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί του Χρηματιστηρίου Αθηνών προσπαθούν σήμερα οι επενδυτές, έχοντας ως σύμμαχο το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο επίκεντρο παραμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,58% και διαπραγματεύεται στις 2.026,35 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.015,70 (χαμηλό ημέρας) και των 2.026,75 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Έντονη επιφυλακτικότητα διακατέχει τους επενδυτές στην εγχώρια αγορά, αποφεύγοντας την ανάληψη ρίσκου καθώς δεν υπάρχει κάποιος θετικός καταλύτης προκειμένου να δοκιμάσει το ΧΑ υψηλότερα επίπεδα, με στόχο την επιστροφή στα φετινά ρεκόρ (2.120 – 2.130 μονάδες). Το τελευταίο τριήμερο ο ΓΔ έχει υποχωρήσει κατά περίπου -0,9%, βγάζοντας ωστόσο «άμυνα» όποτε απειλούνται οι 2.000 μονάδες. Διατηρείται, δε, σε τροχιά ισχυρών κερδών φέτος, με τα κέρδη εντός του 2025 να ξεπερνούν το +37%. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών ανέρχεται στα 213 εκατ. ευρώ.
Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε το flash note των αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο. Η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) του ομίλου αυξήθηκε κατά +84% φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +24%. Τα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη της δημοσίευσε και η Autohellas, με τα ενοποιημένα ΕBITDA να αυξάνονται κατά +4,6% στα 126,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά -12,2% σε 32,5 εκατ. ευρώ.
