Τραπεζικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Απειλήθηκαν προσωρινά οι 2.000 μονάδες
Η εγχώρια αγορά απέφυγε τα χειρότερα, κλείνοντας μακριά από τα χαμηλά ημέρας
Οι πωλητές ήταν αυτοί που επικράτησαν τελικά σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρή μεταβλητότητα και έντονες αυξομειώσεις στις κινήσεις των μετοχών. Παρά το ανοδικό ξεκίνημα, η αγορά έκανε πτωτικό «γύρισμα» μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Μάλιστα, απειλήθηκε προσωρινά το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων. Ωστόσο, το κλείσιμο έγινε σε υψηλότερα επίπεδα και μακριά από τα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/9), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 5,61 μονάδες ή -0,28% και έκλεισε στις 2.017,44 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε κοντά στις 30 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.034 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.004,81 μονάδες. Με ρυθμό +37,27% «τρέχει» η Λεωφόρος Αθηνών εντός του 2025.
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων, με την Εθνική να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Στα blue chips, μεγάλες απώλειες κατέγραψαν η Metlen και η HELLENiQ ENERGY, ενώ από την άλλη πλευρά ως «αντίβαρα» λειτουργούν ο ΟΠΑΠ και η Jumbo, με τη δεύτερη να καταγράφει άνοδο περίπου +3% λαμβάνοντας ώθηση από την αυξημένη τιμή στόχο που έδωσε η Euroxx στα 42 ευρώ.
Συγκρατημένη ήταν η πρώτη αντίδραση μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Το πακέτο φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα διαμορφωθεί σε 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και θα αυξηθεί σε 2,46 δισ. ευρώ το 2027, στοχεύοντας κυρίως στη μεσαία τάξη, τους νέους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
Εύλογη θεωρείται, πάντως, η κόπωση που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά λόγω των εντυπωσιακών κερδών που σημειώνει μέσα στο 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές αναζητούν τους επόμενους καταλύτες που θα επιτρέψουν στο ΧΑ να διεκδικήσει την επιστροφή του στις φετινές κορυφές, οι οποίες εντοπίζονται πάνω από τις 2.100 μονάδες.
Το πρόγραμμα των εταιρικών αποτελεσμάτων
Αμετάβλητη κράτησε η DBRS την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο «BBB» με σταθερές προοπτικές (trend), τονίζοντας ότι η χώρα σημειώνει θετικά βήματα, αλλά παραμένουν ορισμένοι δομικοί κίνδυνοι που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ο καναδικός οίκος είχε αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο σε «BBB» από «BBB (low)», ήτοι μία βαθμίδα υψηλότερα εντός της επενδυτικής. Στις 19 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η αξιολόγηση από τη Moody’s, στις 17 Οκτωβρίου σειρά έχει η Standard & Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου η Scope και στις 14 Νοεμβρίου η Fitch.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα που δημοσιεύουν οι εισηγμένες, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Metlen, ο ΔΑΑ, η Σαράντης και η Fourlis, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (flash note), η ElvalHalcor και η Alpha Trust Ανδρομέδα και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Πιο γεμάτη είναι η ατζέντα της επόμενης εβδομάδας, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Χαμηλώνουν ταχύτητα οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές
Με απώλειες ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Wall Street, καθώς η απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που κάνουν λόγο για άμεσες μειώσεις επιτοκίων. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,6%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,1%.
Κατεβάζουν στροφές οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία έχουν υποστηριχθεί από τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή και ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Τα βλέμματα πέφτουν στη συνεδρίαση της ΕΚΤ εντός της εβδομάδας, με το βασικό σενάριο να κάνει λόγο για διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα (2%). Σε πρώτο πλάνο παραμένουν οι εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η Εθνοσυνέλευση αποφασίζει σήμερα για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού με φόντο τις περικοπές στον νέο προϋπολογισμό.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% στις 550 μονάδες, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,7%, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει +0,5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά -0,2%. Σε ανοδικό έδαφος έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό Nikkei να κάνει ράλι +1,5%.
