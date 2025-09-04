Τι διαμορφώνει το επιτυχημένο επενδυτικό story των τραπεζών
Τι διαμορφώνει το επιτυχημένο επενδυτικό story των τραπεζών
Οι έξι συναντήσεις με τους διεθνείς αναλυτές έως το τέλος του έτους
Αν και οι γνώμες των αναλυτών διχάζονται για την περαιτέρω μετοχική πορεία των τραπεζών, οι περισσότεροι συνεχίζουν να εμφανίζονται θετικοί για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υπάρχει ένας δυνατός συνδυασμός που δικαιολογεί αυτή την αισιοδοξία:
• Η πορεία των επιτοκίων που δεν φαίνεται να ολισθαίνει δραματικά κι έτσι οι πάντες θεωρούν ότι αυτά θα διαμορφωθούν στο 1,75% και εν συνεχεία πιθανότατα θα διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο προτού ξεκινήσει κάποια ανοδική πορεία.
• Οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν μια πιστωτική επέκταση που για το 2025 με άνεση θα κινηθεί περί τα 14 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω RRF
Αυτοί οι δύο λόγοι μαζί με τις μερισματικές αποδόσεις είναι που δημιουργούν στέρεες βάσεις για να συνεχιστεί το επιτυχημένο επενδυτικό story των τραπεζών.
