Φοιτητική Στέγη: Οι περιοχές της Αθήνας που διαθέτουν κατοικίες με ενοίκιο έως €350 – Η διαθεσιμότητα ανά περιοχή (πίνακες)

Η φοιτητική στέγη στην Αθήνα γίνεται «γρίφος», καθώς τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 75% από το 2017 - Οι οικονομικές επιλογές σπανίζουν, με τα περισσότερα διαμερίσματα να ξεπερνούν τα €500 - Παραδείγματα