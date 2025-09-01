Φοιτητική Στέγη: Οι περιοχές της Αθήνας που διαθέτουν κατοικίες με ενοίκιο έως €350 – Η διαθεσιμότητα ανά περιοχή (πίνακες)
Η φοιτητική στέγη στην Αθήνα γίνεται «γρίφος», καθώς τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 75% από το 2017 - Οι οικονομικές επιλογές σπανίζουν, με τα περισσότερα διαμερίσματα να ξεπερνούν τα €500 - Παραδείγματα
Η φετινή αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα αποδεικνύεται ίσως η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ραγδαία αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων – αγγίζοντας το 70%-75% από το 2017 έως και σήμερα, τόσο στο κέντρο όσο και στις γύρω περιοχές, με αποτέλεσμα το φοιτητικό πορτοφόλι να πιέζεται ασφυκτικά.
Οι οικονομικές επιλογές έχουν σχεδόν εκλείψει, καθώς τα διαμερίσματα με ζητούμενο μίσθωμα έως 350€ είναι ελάχιστα ή και ανύπαρκτα, ενώ όσα διατίθενται σε αυτήν την κατηγορία είναι κυρίως πολύ μικρά, ισόγεια ή υπόγεια και συχνά μη ανακαινισμένα – κατασκευής έως το 1980..
Το αποτέλεσμα είναι ότι η «φοιτητική στέγη», που κάποτε θεωρούνταν δεδομένη επιλογή για τους νεοεισαχθέντες στα πανεπιστήμια της Αθήνας, μετατρέπεται πλέον σε έναν πραγματικό «γρίφο» για οικογένειες και φοιτητές. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά με την ανησυχία ότι για πολλούς, το κόστος στέγασης μπορεί να σταθεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.
