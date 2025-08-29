Γαλλία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Αύγουστο κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ
Ο πληθωρισμός στη Γαλλία έπεσε στο 0,8% λόγω μείωσης τιμών σε υπηρεσίες, αγαθά και ενέργεια, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τις προκλήσεις
Ο πληθωρισμός στη Γαλλία υποχώρησε περαιτέρω κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ τον Αύγουστο, εξαιτίας της επιβράδυνσης των τιμών στις υπηρεσίες.
Η μέτρηση διαμορφώθηκε στο 0,8% σε ετήσια βάση — παραμένοντας κάτω από το 1% για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee την Παρασκευή. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούσαν άνοδο 0,9%, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο.
Αν και οι πληθωριστικές πιέσεις στη Γαλλία είναι πιο ήπιες από τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο πληθωρισμός στο σύνολο του μπλοκ βρίσκεται σήμερα ακριβώς στον στόχο της ΕΚΤ. Με δεδομένη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι στις αναταράξεις του εμπορίου με τις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Φρανκφούρτη αναμένεται να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια στο 2% και τον Σεπτέμβριο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Οι επενδυτές δεν προεξοφλούν πλέον περαιτέρω μειώσεις του κόστους δανεισμού φέτος.
