Τζάκσον Χολ: Δυναμικό μήνυμα στήριξης στον Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να στείλουν οι κεντρικοί τραπεζίτες των ΗΠΑ
Οι κεντρικοί τραπεζίτες υψώνουν ανάστημα απέναντι στις πιέσεις και τις απειλές Τραμπ με έμφαση στην ανεξαρτησία της Fed
Οι κεντρικοί τραπεζίτες που συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στο Jackson Hole για την ετήσια διάσκεψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι περισσότερο από το να ανταλλάξουν απόψεις και να απολαύσουν τη θέα.
Ο πρόεδρος της Fed αντιμετωπίζει αμείλικτες επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει επίσης δεσμευτεί να αντικαταστήσει τον Πάουελ το επόμενο έτος, όταν λήξει η θητεία του τελευταίου, με κάποιον πιο φίλιο προς τις απόψεις του. Η επίθεση έχει ταράξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας φόβους ότι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών — που θεωρείται απαραίτητη για τον έλεγχο του πληθωρισμού — θα μπορούσε να υπονομευθεί.
Μεταξύ αυτών που θα ταξιδέψουν στο Jackson Hole είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι. Αναμένεται να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους προς τον Πάουελ και να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που προκύπτουν όταν εκλεγμένοι αξιωματούχοι ασκούν πίεση στους υπεύθυνους της νομισματικής πολιτικής.
«Η ανεξαρτησία είναι μέρος του DNA των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, στο Bloomberg.
Για τους ομολόγους του Πάουελ, το συμπόσιο της 21-23 Αυγούστου είναι μια άλλη ευκαιρία να προωθήσουν αυτό το μήνυμα στην πρώτη γραμμή της «σύγκρουσης» για την ανεξαρτησία, όπως έκαναν και σε προηγούμενες συναντήσεις φέτος.
