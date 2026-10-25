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Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ριάντ, τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα
Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ριάντ, τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα
Προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων, που κλήθηκαν να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία
Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που πολεμά εναντίον του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά --γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε εναντίον της πρωτεύουσας του βασιλείου, του Ριάντ.
«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.
Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του βασιλείου.
Εστάλησαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων, προειδοποιώντας για «αεροπορική απειλή» και προτρέποντάς τους να σπεύσουν σε καταφύγια.
Ο συναγερμός ήρθη μερικά λεπτά αργότερα.
REPORTEDLY, THE US EMBASSY IN SAUDI ARABIA HAS BEEN STRUCK AND THERE ARE CASUALTIES AMONG THE DIPLOMATS .— Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 25, 2026
Massive missile attacks on the Saudi capital Riyadh.
Developments sparking concern and turning eyes to what's happening in the defenseless capital. pic.twitter.com/dBPDpcoakj
BREAKING: Yemen's Houthis announce they just struck Saudi Arabia's East-West crude oil pipeline and multiple of its pumping stations, as well as 6 other Saudi targets, including Saudi Aramco oil facilities.— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 24, 2026
Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του βασιλείου.
Εστάλησαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων, προειδοποιώντας για «αεροπορική απειλή» και προτρέποντάς τους να σπεύσουν σε καταφύγια.
Ο συναγερμός ήρθη μερικά λεπτά αργότερα.
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