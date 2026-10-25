Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ριάντ, τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Ριάντ

Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ριάντ, τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα

Προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων, που κλήθηκαν να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία

Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ριάντ, τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα
Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που πολεμά εναντίον του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά --γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε εναντίον της πρωτεύουσας του βασιλείου, του Ριάντ.
«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του βασιλείου.

Εστάλησαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων, προειδοποιώντας για «αεροπορική απειλή» και προτρέποντάς τους να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ο συναγερμός ήρθη μερικά λεπτά αργότερα.

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