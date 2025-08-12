Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Επιμένει ο Τραμπ στη διαμάχη με τον Πάουελ της Fed – «Σκέφτομαι να εγκρίνω αγωγή σε βάρος του»
Δεν κρύβει την οργή του κατά του προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας με τον οποίο αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που παραμένει δυσαρεστημένος από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας και του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της, απείλησε σήμερα ότι θα εγκρίνει μια «μεγάλη αγωγή» σε βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
«Εξετάζω το ενδεχόμενο να εγκρίνω μια μεγάλη αγωγή σε βάρος του Πάουελ εξαιτίας της φρικτής και κατάφωρα ανίκανης δουλειάς που έκανε στη διαχείριση» του εργοταξίου για την ανακαίνιση της Fed στην Ουάσιγκτον, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει εδώ και εβδομάδες την αυξανόμενη ανυπομονησία του απέναντι στη Fed.
Έχει αποκαλέσει «ηλίθιο» τον πρόεδρό της, τον οποίο είχε ο ίδιος διορίσει σε αυτήν τη θέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έχει καλέσει τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες να τον ανατρέψουν κι έκανε ακόμα και μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο εργοτάξιο ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων του ιδρύματος στην Ουάσιγκτον, ένα έργο που κρίνει πως είναι πάρα πολύ δαπανηρό.
Η επίσκεψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο τηλεοπτικός φακός να καταγράψει σκηνές που προβλήθηκαν ευρέως στα ΜΜΕ: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζερόμ Πάουελ στο πλευρό ο ένας του άλλου, φορώντας κράνη. Ο Πάουελ κάνει ένα νεύμα άρνησης και φοράει τα γυαλιά του, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος διαβάζει ένα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο το κόστος των εργασιών εκτοξεύτηκε στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Διορθώνει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο, με τη Fed να υπολογίζει τον λογαριασμό στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στο σημερινό μήνυμά του, ο Τραμπ κάνει εκ νέου λόγο για ένα κόστος ύψους «3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα εργοτάξιο που θα έπρεπε να κοστίζει 50 εκατομμύρια», σύμφωνα με τον ίδιο.
Επανέλαβε επίσης πως ο Τζερόμ Πάουελ «πρέπει ΤΩΡΑ να μειώσει τα επιτόκια».
