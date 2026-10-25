Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Ηλεία
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Ζάκυνθος Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Ηλεία

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί της Κυριακής

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Ηλεία
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ανατολικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την τελική λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε εντοπίζεται 24 χλμ. νοτιοανατολικά της Ζακύνθου, στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στο νησί του Ιουνίου και την Ηλεία.

Κατά την ίδια εκτίμηση, το εστιακό βάθος του σεισμού που καταγράφηκε στις 7:15 υπολογίστηκε σε 19 χλμ.

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