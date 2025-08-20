Σίντνεϊ Σουίνι: Το επιχειρηματικό ένστικτο μιας σταρ που ζει τη μεγάλη στιγμή της
Σίντνεϊ Σουίνι: Το επιχειρηματικό ένστικτο μιας σταρ που ζει τη μεγάλη στιγμή της
Είναι το απόλυτο It girl και βρίσκεται παντού: από την τελευταία, αμφιλεγόμενη καμπάνια των American Eagles τζιν, ως τις διαφημίσεις κορεάτικης beauty brand, παπουτσιών κι άλλων προϊόντων
Πολλές σταρ απολαμβάνουν το φως των προβολέων έστω και για κάποιους μήνες ή χρόνια στη ζωή τους. Λίγες όμως έχουν το επιχειρηματικό ένστικτο της Sydney Sweeney που αναγνωρίζει το τέλειο timing και δανείζει τώρα το πρόσωπό της (και τους λογαριασμούς της στα social) αποκομίζοντας εκατομμύρια. American Eagles τζιν, Baskin Robbins παγωτά, Heydude loafers, προϊόντα μαλλιών Kerastase, Laneige καλλυντικά και βέβαια το σαπούνι “Sydney’s Bathwater Bliss,” που έφτιαξε σε συνεργασία με το brand Dr. Squatch με τη χρήση νερού από την… μπανιέρα της.
Τώρα είναι η μεγάλη στιγμή της Sweeney και εκείνη το γνωρίζει καλά. Άλλωστε εκείνη δεν ήταν κάποτε που παρουσίασε ως έφηβη ένα 5ετές business plan στους γονείς της για να τους πείσει να γίνει ηθοποιός; Εγινε λοιπόν, όχι μόνο ηθοποιός αλλά και παραγωγός ιδρύοντας τη δική της εταιρία. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν υποδύθηκε την ευάλωτη Cassie Howard στο διάσημο σίριαλ του HBO Euphoria λαμβάνοντας περίπου 44.000 δολάρια ανά επεισόδιο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
