Πρωινός καφές για τρεις (και όχι για 13), αναζητούνται από media strategists και δημοσιογράφοι έως γραμματέας του κόμματος, μελετώνται mergers υπουργείων. Απ’ όλα έχουμε σήμερα!

-Τώρα δεν μπορώ να μη σχολιάσω εκείνον τον παλαβό τύπο που μπήκε και τα ‘σπασε στην Εθνική Πινακοθήκη γιατί απλούστατα ο άνθρωπος αυτός είναι βουλευτής. Και αν ρίξετε μια ματιά εκεί μέσα στο Κοινοβούλιο θα βρείτε πολύ τέτοιο υλικό, εύφλεκτο και επικίνδυνο και μάλιστα όχι μόνο στο κόμμα των θεούσων αλλά και εκ δεξιών κι εξ αριστερών. Βοήθειά μας…Καλικάντζαροι με… κουκούλαΤο σκηνικό με τον Νίκο Παπαδόπουλο, βουλευτή της Νίκης, να εισβάλει σαν δαιμονισμένος καλικάντζαρος -για να θυμηθούμε παλαιότερες δηλώσεις του- στην Εθνική Πινακοθήκη και να σπάει ό,τι βρίσκει μπροστά του επειδή ενοχλήθηκε για την παρουσία εκθεμάτων που τα θεώρησε βλάσφημα, τα μάθατε πρώτοι όσοι είστε καρφωμένοι συνεχώς στο protothema.gr. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι πως η ενέργεια του βουλευτή προκάλεσε μεγαλύτερο εκνευρισμό στην ηγεσία του κόμματός του παρά στους καλλιτέχνες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται εδώ και καιρό με το ένα πόδι εκτός Νίκης. Του προσάπτουν ότι λειτουργεί αυτοβούλως, πως κινείται στη μεθόριο της γραφικότητας. Πως είναι ακραίος ακτιβιστής του ζηλωτισμού. Στην ουσία βέβαια δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους βουλευτές της, αλλά στην πράξη είναι ασυγκράτητος και τους εκθέτει. Αυτό βέβαια που τους έκανε έξω φρενών δεν σχετίζεται με ζητήματα ηθικής και πίστης. Συνδέεται με την πολιτική τους επιβίωση. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φώναξε για τη νομική του υπεράσπιση τον ανεξάρτητο βουλευτή και δικηγόρο των κουκουλοφόρων της Νovartis, Παύλο Σαράκη. Στο στενό «ιερατείο» της Νίκης θεωρούν ότι ο κ. Παπαδόπουλος και ορισμένοι άλλοι βουλευτές, όπως ο Νίκος Βρεττός, που αμφισβητούν την ηγεσία Νατσιού, βρίσκονται σε συνομιλίες με ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών για να δημιουργήσουν νέα δική τους κοινοβουλευτική ομάδα.Κατασκευαστικές: Εξαγορές και placement-Αυξημένη η κινητικότητα στον κατασκευαστικό κλάδο όπως φάνηκε και από την περίοδο των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων ως τις 30 Απριλίου μεταξύ ΑΚΤΩΡ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την εταιρεία παραχωρήσεων της δεύτερης. Εξελίξεις έρχονται σήμερα και από την πλευρά της ΑΒΑΞ καθώς εκτός απροόπτου (δεν ήταν 100% βέβαιο) μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης θα γίνει placement του 4 με 5% των μετοχών με τους τρεις βασικούς μετόχους (Ιωάννου, Μιτζάλη και Κουβαρά) να πουλάνε από κοινού σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.Πώς προχωρά η Γραμμή 4 του μετρό-Με την ευκαιρία που ανοίξαμε την κουβέντα για την ΑΒΑΞ, να αναφέρω πως παρά την πρόθεση της ΑΒΑΞ να επιταχύνει τον ρυθμό εκτέλεσης γραμμή 4 του μετρό, η καθυστέρηση στο έργο συνεχίζει να είναι λόγω των σταθμών, ειδικά με τα γνωστά θέματα σε Ευαγγελισμό και πλατεία Εξαρχείων. Αλλά και η διάνοιξη των σηράγγων αποδεικνύεται τεχνικά ζόρικη. Ο μετροπόντικας «Αθηνά» στα Ιλίσια συνάντησε σκληρό πέτρωμα μήκους 50 μέτρων, με αποτέλεσμα να σταματήσει και να αναζητείται λύση μεταξύ κατασκευαστή και μελετητή. Η «Αθηνά» ξεκίνησε τις εργασίες διάνοιξης από την Κατεχάκη και μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει σήραγγα περίπου 3 χιλιομέτρων. Το τελευταίο διάστημα είχε φτάσει στα Ιλίσια με στόχο να προσεγγίσει τον Ευαγγελισμό προς τα τέλη του έτους. Στην ΑΒΑΞ ωστόσο δεν ανησυχούν και πιστεύουν ότι σε περίπου δυο εβδομάδες θα ξεπεράσουν τις δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και θα συνεχίσουν με κανονικό ρυθμό. Ταυτόχρονα, ο άλλος μετροπόντικας, η «Νίκη», που ακολουθεί αντίθετη πορεία και έχει ξεκινήσει από το Άλσος Βεΐκου προς τον Ευαγγελισμό, βρίσκεται σήμερα πλησίον του σταθμού Γαλάτσι, σταμάτησε γιατί είχε μια βλάβη και τώρα επισκευάζεται. Στην εταιρεία μιλούν για συνηθισμένα προβλήματα τα οποία είναι υπό έλεγχο και δηλώνουν πως είναι εφικτό να τελειώσει ο ένας μετροπόντικας μέσα στο έτος και ο άλλος το 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.Οι billionaires Σάφρα βγήκαν για ψώνια και εξαγοράζουν τράπεζες-Πριν από λίγους μήνες είχε εμφανιστεί να ενδιαφέρεται για την εξαγορά της EFG του Ομίλου Λάτση, ωστόσο έστρεψε την προσοχή της σε άλλη κατεύθυνση και τελικά έκλεισε ένα deal που λέγεται ότι ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Η J. Safra Sarasin, που ανήκει στην οικογένεια Σάφρα, επικεφαλής της οποίας είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο, η Βίκυ Σάφρα, πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της, αποκτώντας το 70% της γνωστής Saxo Bank. Η συμφωνία δημιουργεί νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκό κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς η Saxo Bank, με έδρα την Κοπεγχάγη, έχει αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στις διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες και σήμερα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους περίπου 118 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά περιλαμβάνει την αγορά του 19,8% των μετοχών της φινλανδικής Mandatum και του 49,9% των μετοχών της κινεζικής Geely, ενώ ο CEO, Kim Fournais, θα διατηρήσει το 28% των μετοχών του και θα παραμείνει στη θέση του. Ιδιοκτήτες της ελβετικής τράπεζας J. Safra Sarasin είναι η Βίκυ Σάφρα και οι γιοι της από τον γάμο της με τον Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος έφυγε το 2020 από τη ζωή στα 82 του χρόνια. Tον Λιβανέζο, πλουσιότερο τραπεζίτη του πλανήτη, τον είχε παντρευτεί το 1969, στα 17 της, αποκτώντας μαζί του τέσσερα παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο 50χρονος Τζέικομπ, είναι υπεύθυνος για την J. Safra Sarasin, τη Safra National Bank της Νέας Υόρκης και την ακίνητη περιουσία της οικογένειας στις ΗΠΑ. Ο Ντέιβιντ διαχειρίζεται την Banco Safra στη Βραζιλία και τη βραζιλιάνικη ακίνητη περιουσία του ομίλου, ο Αλμπέρτο έχει αυτονομηθεί επιχειρηματικά έχοντας προηγουμένως μηνύσει την οικογένειά του για το μερίδιο που έλαβε στη Safra National Bank, ενώ η Έσθερ Σάφρα Νταγιάν παντρεύθηκε τον Κάρλος Νταγιάν, ιδιοκτήτη της Banco Daycoval. Σήμερα η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη ως Bίκυ Eσκενάζυ-Σαρφάτη και οι γιοι της έχουν προσωπική περιουσία ύψους 20,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.Δύο νέες εταιρείες ακινήτων από την Alpha Bank-Νέες κινήσεις από την Alpha Bank στα ακίνητα, αυτή τη φορά στον οικιστικό τομέα, όπου η προσφορά στην αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε παντελή ανισορροπία σε σχέση με τη ζήτηση, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε και στις ενοικιάσεις. Ετσι, την περασμένη Παρασκευή 7/3, η Alpha προχώρησε στη σύσταση δύο νέων εταιρειών, η μία στην Αττική και άλλη στην Περιφέρεια με μετοχικό κεφάλαιο στα 10 εκατ. ευρώ για την κάθε μία και πρόεδρο τον Γιάννη Γκάνο, διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Real Estate Services. Η πρώτη εταιρεία είναι η Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας (ΑΕΠ) Οικιστικών Ακινήτων Αττικής V και η δεύτερη η ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Περιφέρειας ΙΙ με αντικείμενο την αγορά, πώληση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων ακόμη και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για επαγγελματική χρήση (leasing) και με τη μέθοδο «Sale and lease back» ακινήτων, κτηρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών (κυρίως στην Περιφέρεια), η ανέγερση, επέκταση και μετατροπή κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων και παραθεριστικών οικισμών επί οικοπέδων κ.ο.κ..Η CVC βλέπει εξαγορές με 4,6 δισ. (και στην Ελλάδα;)-Η CVC Capital Partners ετοιμάζεται για νέες κινήσεις διεθνώς καθώς πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων για το νέο της fund, το Strategic Opportunities III. Πέτυχε να μαζέψει συνολικά κεφάλαια 4,61 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο μέγεθος του προηγούμενου fund (CVC Strategic Opportunities II), προσελκύοντας αυξημένο αριθμό επενδυτών. Η CVC ανακοίνωσε πως θα εστιάσει σε επενδύσεις στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική για το νέο της fund και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν νέες τοποθετήσεις στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως η CVC το τελευταίο διάστημα προχώρησε στην πώληση του 60% του Hellenic Healthcare Group (HHG) στην PureHealth Holding από το Άμπου Ντάμπι, της Μπάρμπα Στάθης στην Ideal Holdings και βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και της Δωδώνη.Οι εκπλήξεις της Aegean-Την ερχόμενη Δευτέρα (17/3/25) η Aegean Airlines ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2024 και τις προοπτικές για το 2025. Η διοίκηση φρόντισε να προϊδεάσει την αγορά, ανακοινώνοντας την επιβατική κίνηση του πρώτου διμήνου του 2025, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται το πιο «αδύναμο» του έτους. Η AEGEAN ενημέρωσε ότι καταγράφει αύξηση +13% στην κίνηση εξωτερικού και +3% στο εσωτερικό, με τον συντελεστή πληρότητας στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η χρηματιστηριακή αγορά οδήγησε τη μετοχή της Aegean και πάλι κοντά στο 1 δισ. ευρώ καθώς θεωρείται πλέον σίγουρη η αύξηση της κερδοφορίας κατά +8% ή +9% εξαιτίας της θεαματικής αύξησης των προορισμών, αλλά και των προσφερομένων θέσεων. Επιπλέον η AEGEAN στον ισολογισμό του 2024 θα εγγράψει εφάπαξ έσοδα από μια σημαντική αποζημίωση που κατέβαλε η Whitney & Pratt για την ακινητοποίηση 10 αεροσκαφών λόγω υποχρεωτικών πρόωρων τεχνικών ελέγχων στους κινητήρες GTF. Στα 11 ευρώ η μετοχή, στα 973,6 εκατ. € η κεφαλαιοποίηση της Aegean.Τα πακέτα της AutoHellas-Χθες το μεσημέρι στις 13.42 και για μισή ώρα ξεκίνησε ένας μικρός χορός πακέτων στη μετοχή της AutoHellas η οποία σήμερα ανακοινώνει τα αποτελέσματα του έτους. Τα συνολικά 5 πακέτα, περίπου 94.000 μετοχές στην τιμή των 11 ευρώ, οδήγησαν τη μετοχή ακόμη ψηλότερα, στα 11,18€ με άνοδο +1,64% και την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 543,6 εκατ. ευρώ. Φαίνεται πως κάποιοι εκτίμησαν ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει τα 74 εκατ. ευρώ σε καθαρή κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος του εμπορίου αυτοκινήτων διέρχεται μια ιδιαιτέρως επισφαλή περίοδο. Βέβαια, η διοίκηση της Autohellas ανέβασε τους ρυθμούς της στις μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, αλλά και στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σήμερα θα μάθουμε.Τραπεζικό rotation στο Χρηματιστήριο-Τα καλά νέα είναι δύο: Η αξία των συναλλαγών και πάλι στα 200 εκατ. ευρώ και το «γύρισμα» του Γενικού Δείκτη από το αρνητικό πρόσημο στις 1.619,42 μονάδες (-0,49%) σε θετικό στις 1.627,94 μονάδες (+0,04%). Στις τράπεζες γίνεται παιχνίδι. Από την περασμένη εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της Morgan Stanley, κάποιοι επενδυτές αντικαθιστούν στα χαρτοφυλάκιά τους τη Εurobank με Piraeus. Έτσι είδαμε και χθες την Piraeus στα 4,78 ευρώ (+1,7%) και τη Eurobank 2,425 ευρώ (-2,61%). Σ΄ ένα διεθνές περιβάλλον που δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις «επενδυτικά ενθουσιώδες», το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκει βοήθεια από δεικτοβαρείς μετοχές όπως ο ΟΤΕ με +1,07% στα 15,1 ευρώ, η Metlen (+0,88%) στα 36,82 ευρώ και η Jumbo (+2,25%) στα 26,4 ευρώ.Το αυριανό «ECB and Its Watchers»-Αύριο πραγματοποιείται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση στη Φρανκφούρτη, ένα συνέδριο-θεσμός με την επωνυμία «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι παρατηρητές της». Περίπου 400 «παρατηρητές της ΕΚΤ» (κεντρικοί τραπεζίτες, μεγαλοεπενδυτές, διαχειριστές, συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ακαδημαϊκοί) από όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία προσέρχονται -κάθε χρόνο- σ’ αυτή τη διάσκεψη, για να ενημερωθούν από πρώτο χέρι και να συζητήσουν με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τους προέδρους κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, καθώς και με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και καταξιωμένους ερευνητές. Την αυριανή συνεδρίαση ανοίγει η Κριστίν Λαγκάρντ και θα την κλείσει ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν, φυσικά θα συμμετέχει και ο δικός μας Γιάννης Στουρνάρας. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι απόψεις για την πορεία της οικονομίας, το περιβόητο «ουδέτερο επιτόκιο», τις «συνέπειες του πολέμου των δασμών» και άλλα πολλά, όχι μόνο δεν συμπίπτουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι κάθετα αντίθετες.Γιατί μαζεύεται το χρυσάφι του κόσμου στις ΗΠΑ-Ο Ιανουάριος ήταν ένας ακόμη μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκε μια εκρηκτική αύξηση στις εισαγωγές χρυσού από τον πλανήτη ολόκληρο, στις ΗΠΑ. Οι εισαγωγές χρυσού στις ΗΠΑ έφτασαν στο ρεκόρ των 30,4 δισ. δολαρίων μόνο κατά τον πρώτο μήνα του 2025. Ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν είχε εισαχθεί τόσο πολύ χρυσάφι στην Αμερική. Μια αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι το γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ελβετία έφτασε στο ρεκόρ των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η σύμπτωση αυτή οδηγεί πολλούς στη σκέψη ότι η πλειοψηφία του εισαγόμενου χρυσού προέρχεται από ελβετικά θησαυροφυλάκια. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί μαζεύουν το χρυσάφι για να προστατευθούν από τους επικείμενους δασμούς και την αναπόφευκτη αναταραχή της αγοράς. Είναι επίσης λογικό, οι κεντρικές τράπεζες να συσσωρεύουν στρατηγικά αποθέματα χρυσού εν μέσω φόβων για τον πληθωρισμό και τον εμπορικό πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η χαμηλότερη τιμή για το χρυσάφι ήταν 1.977,19 ευρώ. Σήμερα, πετάει στα 2.828,74 ευρώ.Μια βόμβα στην παγκόσμια αγορά των ομολόγων-Γενικότερα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι διεθνώς οι επενδυτές αποφεύγουν το μετοχικό ρίσκο και προσπαθούν να καλυφθούν στην (ασφαλέστερη;) αγορά των ομολόγων. Τα πράγματα ωστόσο δεν ούτε εκεί τόσο ειδυλλιακά. Στην τεράστια ιαπωνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας έφτασε το 1,6% και διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση. Σε 2 μόλις χρόνια, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες κι αυτό προφανώς οφείλεται σε μια μαζική μετακίνηση κεφαλαίων. Κάποιοι αναλυτές περιμένουν να δουν ακόμη και το 2,0% στα δεκαετή ιαπωνικά ομόλογα φέτος. Το μεγάλης διάρκειας (40 ετών) κρατικό ομόλογο της Ιαπωνίας έφτασε στο 2,85%, κι αυτή είναι η υψηλότερη απόδοση στην ιστορία της χώρας. Το πλεονέκτημα της Ιαπωνίας είναι ότι το χρέος της βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε ιαπωνικά χέρια. Από την άλλη όμως πλευρά, η χώρα έχει ένα τρομακτικό δημόσιο χρέος 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ή -αν προτιμάτε- περίπου 250% του ΑΕΠ. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Επιπλέον, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό μόχλευσης που χρησιμοποιείται στο λεγόμενο carry trade. Κάποιοι επενδυτές δανείζονται φθηνά γεν και επενδύουν σε επικίνδυνες αγορές.Πηγή: www.newmoney.gr