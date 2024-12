Η οικογένεια Αντετοκούνμπο και η Premia Properties αγόρασαν το εμπορικό κέντρο Village στου Ρέντη για €14,1 εκατ.

H ανακοίνωση για την εξαφορά του Village Shopping & More από Αντετοκούνμπο και Premia

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο μαζί με την εταιρείαπροχώρησαν στην εξαγορά του δημοφιλούς εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στου Ρέντη για 14,1 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Μάλιστα, στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα ξεκινήσει άμεσα η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου με στόχο να δημιουργηθεί ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας).Το ακίνητο διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτωνεπί οικοπέδου. Στόχος της οικογένειας Αντετοκούνμπο και της εταιρείας που συνεργάστηκαν είναι να αναβαθμίσουν το γνωστό συγκρότημα ώστε να γίνει ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου παρότι είναι σε καλό επίπεδο θα αναβαθμιστούν άμεσα, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.«Επενδύω σε μια περιοχή όπου μαζί με τα αδέλφια μου περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή η επένδυση είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχουμε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα» αναφέρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την εξαγορά του Village Shopping & More, ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός του Θανάσης λέει: «Αυτή η επαγγελματική κίνηση φέρει έναν συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς έχουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια».Η PREMIA Properties A.E.E.A.Π. (“Premia”) ανακοινώνει ότι στις 3.12.2024 η εταιρία Renti to Go Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Αγοράστρια») απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A. («Trivillage»), η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευση της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής («Ακίνητο»), έναντι τιμήματος € 14,1 εκατομμυρίων.Η Αγοράστρια αποτελεί ένα joint venture σχήματος ιδιωτών επενδυτών στο οποίο συμμετέχουν: ο Ηλίας(μέσω της Sterner Stenhus Greece), η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η(μέσω θυγατρικής), ο(κάτοικος ΗΠΑ) και ο(κάτοικος Σουηδίας).Το Ακίνητο διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων 49 χιλιάδων τ.μ. επί οικοπέδου 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park με βασικό μισθωτή την Village Cinema.Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ηλία Γεωργιάδη έχει στόχο να αναβαθμίσει το γνωστό συγκρότημα και να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) και ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου παρότι είναι σε καλό επίπεδο θα αναβαθμιστούν άμεσα.Θέλουμε να ευχαριστούμε την τράπεζα EUROBANK για την υποστήριξη και την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου project καθώς και την CBRE για τις συμβουλευτικές τηςυπηρεσίες.ανέφερε: «Επενδύω με την οικογένειά μου και σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιάδη σε μια περιοχή της Αττικής όπου μαζί με τα αδέλφια μου περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή η επένδυση είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχουμε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Όραμά μας είναι να αναβαθμίσουμε τον χώρο, προσφέροντας στους ανθρώπους και τις οικογένειές τους αξέχαστες στιγμές, καθώς και να υλοποιήσουμε τα ευρύτερα σχέδιά μας για την ανάπτυξη του αθλητισμού.»ανέφερε: «Ειδικότερα, αυτή η επαγγελματική κίνηση δεν έχει μόνο ως στόχο την ανάπτυξη με επίκεντρο τα αθλητικά δρώμενα, αλλά φέρει επίσης έναν συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς έχουμε ιδιαίτερες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια».