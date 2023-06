Επενδυτικά «καρφώματα»: Η «βιομηχανία Antetokounbros» βγάζει 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο

Κλείσιμο

Aλεξ, Γιάννης, Κώστας και Θανάσης με τη μητέρα τους Βερόνικα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συμμετείχε μαζί με τη μητέρα του σε διαφήμιση για δημητριακά

Mε μπροστάρη τον ήδη δύο φορές MVP και πρωταθλητή του 2021 στο ΝΒΑ Γιάννη, ταδημιουργούν ένα σημαντικό επενδυτικό portofolio και στην Ελλάδα, έχοντας βεβαίως ξεκινήσει εδώ και χρόνια τις επενδύσεις και τις business στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Από τις αρχές Μαΐου του 2022 τα αδέλφια ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα και στον χώρο της ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, ανοίγοντας το πρώτο τους κατάστημα αθλητικών ειδών στον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.Το brand name του καταστήματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από «ANTETOKOUNBROS», και διαθέτει όλα τα αυθεντικά προϊόντα των αδελφών, όπως τσάντες, ρούχα, παπούτσια, ζώνες, τσαντάκια, καπέλα, ακουστικά, κούπες κ.ά. Το κατάστημα βρίσκεται στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου και είναι προσβάσιμο και σε όσους βρίσκονται στον χώρο ως επισκέπτες.Παράλληλα, οείναι συνιδιοκτήτης στην εταιρεία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες αθλητικής διατροφής στις ΗΠΑ. Τώρα, ήρθε η ώρα να λανσάρει τα προϊόντα της και στην ελληνική αγορά διαφημίζοντάς τα ο ίδιος. Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του Ready Premium Sports Drink στην Ελλάδα, με την εταιρεία The Love Company Hellas να έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση.Το ενεργειακό ποτό «του Αντετοκούνμπο» θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας καθώς και σε περισσότερα από 6.000 καταστήματα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων περιπτέρων και μίνι μάρκετ. Επιπρόσθετα, το προϊόν θα είναι διαθέσιμο σε χώρους άθλησης, όπως γυμναστήρια, καντίνες σωματείων, καθώς και σε επιλεγμένα φαρμακεία.«Μόλις δοκίμασα τα προϊόντα Ready ήξερα ότι ήταν τα κατάλληλα για μένα. Με προσέγγισαν πολλές εταιρείες, αλλά όταν πρόκειται για την ενυδάτωση του σώματός μου ήθελα το καλύτερο. Πρέπει να πιστεύω στα προϊόντα και να τα χρησιμοποιώ - και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω στο Ready. Χαίρομαι που το Premium Sports Drink είναι πλέον στην Ελλάδα ώστε οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα να μπορούν να απολαμβάνουν το πλεονέκτημα απόδοσης και την ενυδάτωση που απολαμβάνω κι εγώ», δήλωσε ο, ο οποίος έχει αναλάβει και την προώθηση των προϊόντων του, έχοντας ούτως ή άλλως μεγάλη πείρα στη διαφήμιση.Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, Business Unit Director Ready® Greece, δήλωσε: «Το τρίγωνο ενός εξαιρετικά ποιοτικού Sports Drink, ενός Premium Brand και ενός μεγάλου αθλητή όπως ο Γιάννης, που όχι απλά το χρησιμοποιεί, αλλά έχει επενδύσει επιχειρηματικά σε αυτό, μας κάνει αισιόδοξους στην προσπάθειά μας να ανοίξουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την κατηγορία των Premium Sports Drinks». Λογικό, όταν ο μέτοχος είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην Ελλάδα η προώθηση ενός τέτοιου προϊόντος γίνεται πολύ πιο εύκολα.Στον χώρο της διαφήμισης ο Giannis έχει συμβόλαιο που τρέχει με την εταιρεία- διαφημίζει ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, βαίνει προς ολοκλήρωση η συμφωνία με τη στοιχηματική εταιρεία Novibet μέσω της οποίας αναπτύσσει το πρόγραμμα. Δεν είναι όμως ο μόνος από την οικογένεια που έχει μπει για τα καλά στον κόσμο της διαφήμισης - είδαμε πρόσφατα τον Θανάση Αντετοκούνμπο να διαφημίζει προϊόντα στοματικής υγιεινής, ενώ συμμετείχε μαζί με τη μητέρα του, Βερόνικα, σε διαφήμιση για δημητριακά.Μπορεί η αγορά του πενταώροφου φουτουριστικού συγκροτήματος στο Ψυχικό να μην εντάσσεται -προς το παρόν- στα επενδυτικά τους πλάνα, μια και οι κατοικίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους, αλλά η πρώτη επαφή των Αντετοκούνμπο με το real estate ήταν οι δύο πολυτελείς βίλες που είχαν αγοράσει το 2021 στο περίφημο «Costa Navarino», στη νοτιοδυτική Μεσσηνία. Εκεί ο Ελληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς επένδυσε σε δύο από τις βίλες στη νέα «γειτονιά» Rolling Greens.Η επένδυση αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη κίνηση των Αντετοκούνμπο, και δεν ήταν τυχαία, δεδομένου ότι το συγκρότημα προσφέρεται για τη φιλοξενία αθλητών με ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα, που «αντέχουν» το υψηλό ενοίκιο για τη χρήση ενός τέτοιου παραθεριστικού ακινήτου. Πρόκειται για βίλες 3 ή 4 κύριων υπνοδωματίων σε ένα επίπεδο, με υπόγειο, επιφάνειας από 235 έως 295 τ.μ. σε οικόπεδα επιφάνειας από 700 έως 1.300 τ.μ. και τιμές που ξεκινούν από 1,25 εκατ. ευρώ. Ολες οι βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και κήπο.Καθώς οι Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Αλεξ Αντετοκούμπο έχουν εμπλακεί σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες -τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, τώρα πια- προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας-ομπρέλα Ante Inc., σκοπός της οποίας είναι να επιβλέπει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας.