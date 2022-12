Κάιλι Τζένερ: Πώς έχτισε την αυτοκρατορία του 1 δισ. δολαρίων

Διαβάστε αναλυτικά στο

Τον Μάρτιο του 2019, το Forbes περιέγραψε την Κάιλι Τζένερ , τη μικρότερη αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν , ως τη «νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο». Το εν λόγω δημοσίευμα, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εποχή εκείνη καθώς η περιουσία της Τζένερ άγγιζε μόλις, τα 600 εκατομμύρια δολάρια.Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η περιουσία της διάσημης influencer υπολογίζεται σε περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πολύ σύντομα, η Τζένερ θα κατακτήσει τον τίτλο της δισεκατομμυριούχου.Παρά το γεγονός, ότι η Κάιλι Τζένερ έγινε γνωστή μέσα από το ριάλιτι σόου της οικογένειάς της, «Keeping up with the Kardashians», η ίδια επέλεξε να ασχοληθεί ενεργά με τον τομέα τον επιχειρήσεων. Πριν από μερικά χρόνια, δημιούργησε την πρώτη δική της εταιρεία με καλλυντικά, την, χάρη στην επιτυχία της οποίας τα κέρδη της εκτοξεύτηκαν.