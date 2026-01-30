Ιστορικοί κινηματογράφοι: Προστατεύεται και ενισχύεται η λειτουργία τους από το υπουργείο Πολιτισμού

Νέο νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις σε σινεμά που είναι κηρυγμένα μνημεία ή διατηρητέα

κινηματογράφων, που είναι άμεσα συνυφασμένοι με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, όπως τα «Απόλλων» και «Αττικόν» της οδού Σταδίου, «Ιντεάλ», «Άστορ», «Αελλώ», «Τριανόν» αλλά και τα θερινά «Cine Paris», «Σινέ Θησείο», «Ριβιέρα» κ.α., διασφαλίζεται και ενισχύεται μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο εντάχθηκε στον

Σινέ Θησείο

Σύμφωνα με τη σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού συστήνεται στο υπουργείο Πολιτισμού Μητρώο Ιστορικών Κινηματογράφων στο οποίο θα εγγράφονται οι κινηματογράφοι που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως μνημεία (ως προς το κτίριο) λόγω της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής σημασίας τους είτε ως διατηρητέοι (ως προς τη χρήση τους). Για τους χαρακτηρισμένους ως μνημεία κινηματογράφους η εγγραφή στο μητρώο θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή του ακινήτου και τεκμηρίωσης της ιστορικότητας του κινηματογράφου ενώ για τους διατηρητέους θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του υπουργού Πολιτισμού.



Επιπλέον, για τους ιστορικούς κινηματογράφους που θα εγγράφονται στο νέο αυτό μητρώο θα παρέχονται τα ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της προστασίας τους, της συντήρησης και της ανάδειξής τους, που προβλέπονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο μεταξύ, οι μισθωτές των χώρων που φιλοξενούν ιστορικούς κινηματογράφους θα έχουν την δυνατότητα, μετά το τέλος της τελευταίας παράτασης της σύμβασης μίσθωσης, να καταθέσουν εγγράφως στον εκμισθωτή πρόταση, για την ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ή για τη σύναψη νέας έως τη λύση της σύμβασης μίσθωσης η οποία θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα, πριν από την αποδοχή της πρότασης άλλου ενδιαφερόμενου μισθωτή.



Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού θα έχει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ως διατηρητέας της χρήσης ενός κινηματογράφου, το κτίριο του οποίου έχει χαρακτηριστεί μνημείο, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη ή του εγκατεστημένου μισθωτή το οποίο θα συνοδεύεται από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ΥΠΠΟ αναφορικά με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία του κινηματογράφου.