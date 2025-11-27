Εντυπωσιακά ευρήματα σε νεκροταφείο αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη Φθιώτιδα: Η αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα

Η αρχαιολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά από τους 40 τάφους που έχουν ερευνηθεί τεκμηριώνεται το υψηλό βιοτικό επίπεδο και η κοινωνική θέση των γαιοκτημόνων κατοίκων του οικισμού - Δείτε φωτογραφίες