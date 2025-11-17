Ορχήστρα Al Nour Wal Amal: Οι Αιγύπτιες μουσικοί που παίζουν με τα μάτια της ψυχής δίνουν συναυλία στην Αθήνα - Βίντεο

Μια μοναδική, σε παγκόσμιο επίπεδο,– σύμβολο ανθρώπινης δύναμης, θέλησης και καλλιτεχνικού θριάμβου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά το αθηναϊκό κοινό την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στοΟ λόγος για το συγκλονιστικό μουσικό σύνολο από την» το οποίο αποτελείται από γυναίκες που αντιμετωπίζουν«Al Nour Wal Amal» σημαίνει «Φως & Ελπίδα». Και αυτά ακριβώς τα μηνύματα περνούν τα κορίτσια της ορχήστρας με την καλλιτεχνική δράση τους, ότι, δηλαδή, μπορεί κανείς να παίξει μουσική με τα μάτια της ψυχής του.Στην δική τους περίπτωση, εξάλλου, τα προβλήματα όρασης δεν στάθηκαν ικανά να τις κρατήσουν μακριά από την αγάπη τους για τη μουσική. Κατάφεραν να γίνουν δεξιοτέχνες, η καθεμία το μουσικό όργανο που παίζει, και να εντυπωσιάζουν το κοινό τους με τις εξαιρετικές εκτελέσεις τους και κυρίως με την εσωτερική τους δύναμη.Η φήμη τους μάλιστα ξεπέρασε τα στενά όρια της πατρίδας τους και απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς συναυλίες τους έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές μεγάλες πόλεις μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Βερολίνο κ.α.Η αθηναϊκή τουςκλασικής μουσικής διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.