«Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου»: Στη μεγάλη οθόνη το «σκάνδαλο Μπετανκούρ» που συγκλόνισε τη Γαλλία
Η ταινία «La femme la plus riche du monde», εμπνευσμένη από τη ζωή της πλούσιας κληρονόμου Λιλιάν Μπετανκούρ, κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις 29 Οκτωβρίου - Μια τραγικά μοναχική πλούσια γυναίκα, η κόρη της και ένας αριβίστας νεαρός φωτογράφος είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της υπόθεσης που συγκλόνισε τη Γαλλία πριν μερικά χρόνια
Η πολυκύμαντη ζωή της Γαλλίδας δισεκατομμυριούχου και κληρονόμου της L’Oreal, Λιλιάν Μπετανκούρ, είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά για να γίνει μια συναρπαστική ταινία. Από το 2007 μέχρι το 2015 η ηλικιωμένη γυναίκα έγινε η πρωταγωνίστρια στο «σκάνδαλο Μπετανκούρ» εξαιτίας της νομικής διαμάχης με την κόρη της, της στενής σχέσης με τον κατά 25 χρόνια νεότερό της φωτογράφο του διεθνούς τζετ σετ Φρανσουά Μαρί Μπανιέ, της αποκάλυψης ότι η εταιρεία της ενέχεται σε φορολογική απάτη αλλά και λόγω των αποκαλύψεων πως η επικεφαλής της L’Oreal χρηματοδότησε την προεκλογική εκστρατεία του Νικολά Σαρκοζί το 2012.
Μετά τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της «χρυσής» κληρονόμου, που κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο «L'Affaire Bettencourt: Scandale chez la femme la plus riche du monde» (Υπόθεση Μπετανκούρ: Το Σκάνδαλο με την Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο), μια ταινία μεγάλου μήκους έρχεται τώρα για να υπενθυμίσει στο κοινό τη μοναδική ιστορία της γυναίκας που κάποτε υπήρξε η πλουσιότερη στον κόσμο. Η ταινία για τη μοναχική ζωή της Λιλιάν Μπετανκούρ έχει τίτλο «La femme la plus riche du monde» (Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου) και κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις 29 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τιερί Κλιφά και πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Ιπέρ στον κεντρικό ρόλο της Λιλιάν Μπετανκούρ. Τη Φρανσουάζ Μπετανκούρ - Μέγιερ, κόρη της δισεκατομμυριούχου, υποδύεται η Μαρίνα Φόις και τον εκκεντρικό νεαρό φωτογράφο ο Λοράν Λαφίτ.
Όλα ξεκίνησαν το 1987 όταν ο νεαρός φωτογράφος Φρανσουά Μαρί Μπανιέ γνώρισε την 65χρονη τότε «κυρία» L’Oreal κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για το περιοδικό «Égoiste». Εκείνη την ημέρα ο Μπανιέ ζήτησε από την «χρυσή» κληρονόμο πολλές φορές να αλλάξει ρούχα μέχρι να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και σκούπισε με τον αντίχειρα το μπεζ κραγιόν από τα χείλη της Λιλιάν Μπετανκούρ. Μετά από αυτή τη μοιραία συνάντηση ανάμεσα στον νεαρό φωτογράφο και στην Μπετανκούρ αναπτύχθηκε μια σχέση που ακροβατούσε μεταξύ θαυμασμού, γοητείας και χειραγώγησης, σύμφωνα με όσα υποστήριξε αργότερα η κόρη της επικεφαλής της L’Oreal. Πάντως, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης η Μπετανκούρ βίωνε μεγάλη μοναξιά στην τεράστια έπαυλή της στο Νεϊγί-συρ-Σεν, ανατολικά του Παρισιού, καθώς ζούσε αποξενωμένη από την κόρη της αλλά και από τον πολιτικό σύζυγό της, Αντρέ Μπετανκούρ.
Στο πρόσωπο του νεαρού φωτογράφου η μοναχική Μπετανκούρ, η οποία είχε μείνει ορφανή από μητέρα σε μικρή ηλικία, βρήκε έναν έμπιστο φίλο και τον γιο που δεν είχε. Πολύ γρήγορα ο Μπανιέ έγινε μέλος του στενού κύκλου της Μπετανκούρ, έτρωγε στην έπαυλη μαζί της, τη συνόδευε στα ταξίδια της στο εξωτερικό και «ουρούσε στις τριανταφυλλιές του κήπου της, σοκάροντας το προσωπικό της έπαυλης», όπως είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα France Inter. Καθώς τα χρόνια περνούσαν η επικεφαλής της L’Oreal μοίραζε απλόχερα στον νεαρό της φίλο πολύτιμους πίνακες ζωγραφικής, ασφάλειες ζωής και μετρητά.
Μέσα σε είκοσι χρόνια του είχε δώσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τη λογίστρια της Μπετανκούρ, η οποία το 2007 ειδοποίησε την κόρη της για τα μεγάλα ποσά που κατέβαλε η μητέρα της στον Μπανιέ. Την ίδια χρονιά απεβίωσε και ο σύζυγος της Μπετανκούρ και η εξάρτηση από τον φωτογράφο έγινε ακόμα μεγαλύτερη. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της Μπετανκούρ η δημοσιογράφος του France Inter Κορίν Ωντουέν αφηγείται ότι σύμφωνα με καθαρίστρια στην έπαυλη της Μπετανκούρ, η ηλικιωμένη γυναίκα έδειχνε μπερδεμένη και δεν θυμόταν τον θάνατο του συζύγου της. Η ίδια καθαρίστρια είχε υποστηρίξει ότι άκουσε τον φωτογράφο να λέει στην Μπετανκούρ: «Υιοθέτησέ με. Θα είμαι ο γιος που δεν είχες ποτέ».
Όταν η Λιλιάν Μπετανκούρ αποφάσισε να ορίσει τον Μπανιέ μοναδικό της κληρονόμο η κόρη της προσέφυγε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι η μητέρα της ήταν νοητικά ανίκανη να διαχειριστεί την περιουσία της. Η ίδια υποστήριξε ότι ο φωτογράφος εκμεταλλεύεται τη μητέρα της, η οποία είναι ευάλωτη ψυχολογικά. Όσα άτομα από το προσωπικό της Μπετανκούρ κατέθεσαν στο δικαστήριο πως ο Μπανιέ χειραγωγούσε την ηλικιωμένη απολύθηκαν. Έτσι, η κόρη της αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και ζήτησε από τον μπάτλερ της έπαυλης Πασκάλ Μπονφουά να ηχογραφεί τις συνομιλίες της μητέρας της.
«Υιοθέτησέ με. Θα είμαι ο γιος που δεν είχες ποτέ», είχε πει ο Μπανιέ στην Μπετανκούρ
Στο πρόσωπο του νεαρού φωτογράφου η μοναχική Μπετανκούρ, η οποία είχε μείνει ορφανή από μητέρα σε μικρή ηλικία, βρήκε έναν έμπιστο φίλο και τον γιο που δεν είχε. Πολύ γρήγορα ο Μπανιέ έγινε μέλος του στενού κύκλου της Μπετανκούρ, έτρωγε στην έπαυλη μαζί της, τη συνόδευε στα ταξίδια της στο εξωτερικό και «ουρούσε στις τριανταφυλλιές του κήπου της, σοκάροντας το προσωπικό της έπαυλης», όπως είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα France Inter. Καθώς τα χρόνια περνούσαν η επικεφαλής της L’Oreal μοίραζε απλόχερα στον νεαρό της φίλο πολύτιμους πίνακες ζωγραφικής, ασφάλειες ζωής και μετρητά.
Μέσα σε είκοσι χρόνια του είχε δώσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τη λογίστρια της Μπετανκούρ, η οποία το 2007 ειδοποίησε την κόρη της για τα μεγάλα ποσά που κατέβαλε η μητέρα της στον Μπανιέ. Την ίδια χρονιά απεβίωσε και ο σύζυγος της Μπετανκούρ και η εξάρτηση από τον φωτογράφο έγινε ακόμα μεγαλύτερη. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της Μπετανκούρ η δημοσιογράφος του France Inter Κορίν Ωντουέν αφηγείται ότι σύμφωνα με καθαρίστρια στην έπαυλη της Μπετανκούρ, η ηλικιωμένη γυναίκα έδειχνε μπερδεμένη και δεν θυμόταν τον θάνατο του συζύγου της. Η ίδια καθαρίστρια είχε υποστηρίξει ότι άκουσε τον φωτογράφο να λέει στην Μπετανκούρ: «Υιοθέτησέ με. Θα είμαι ο γιος που δεν είχες ποτέ».
Όταν η Λιλιάν Μπετανκούρ αποφάσισε να ορίσει τον Μπανιέ μοναδικό της κληρονόμο η κόρη της προσέφυγε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι η μητέρα της ήταν νοητικά ανίκανη να διαχειριστεί την περιουσία της. Η ίδια υποστήριξε ότι ο φωτογράφος εκμεταλλεύεται τη μητέρα της, η οποία είναι ευάλωτη ψυχολογικά. Όσα άτομα από το προσωπικό της Μπετανκούρ κατέθεσαν στο δικαστήριο πως ο Μπανιέ χειραγωγούσε την ηλικιωμένη απολύθηκαν. Έτσι, η κόρη της αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και ζήτησε από τον μπάτλερ της έπαυλης Πασκάλ Μπονφουά να ηχογραφεί τις συνομιλίες της μητέρας της.
Πώς η «υπόθεση Μπετανκούρ» εξελίχθηκε σε κρατικό σκάνδαλο
Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Μάιο του 2010 ο μπάτλερ κατέγραφε κρυφά τις τηλεφωνικές συνομιλίες της εργοδότριάς του. Η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς παρέδωσε τις συνομιλίες της μητέρας της στην αστυνομία. Όταν όμως το περιεχόμενο των συνομιλιών αποκαλύφθηκε από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης Mediapart και Le Point ξέσπασε μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία αφού οι επίμαχες ηχογραφήσεις δεν αποκάλυψαν μόνο λεπτομέρειες για τη σχέση της «χρυσής» κληρονόμου με τον φωτογράφο αλλά και την φοροδιαφυγή της εταιρείας καλλυντικών μέσω μυστικών λογαριασμών σε Ελβετία και Σεϋχέλλες. Επίσης, οι ίδιες συνομιλίες έφεραν στο φως της δημοσιότητας πληρωμές σε μετρητά από την εταιρεία της Μπετανκούρ σε Γάλλους πολιτικούς και κυρίως στον Ερίκ Βερτ, υπουργό Προϋπολογισμού του Σαρκοζί και ταμία του τότε κυβερνώντος δεξιού κόμματος UΜΡ.
Η «υπόθεση Μπετανκούρ» εξελίχθηκε σε «υπόθεση Βερτ - Μπετανκούρ», ένα κρατικό σκάνδαλο που συγκλόνισε τη Γαλλία και την κυβέρνηση Σαρκοζί σε τέτοιο βαθμό ώστε να επισκιάσει τη σχέση της ηλικιωμένης κληρονόμου με τον Φρανσουά Μαρί Μπανιέ. Στο μεταξύ μια προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ μητέρας και κόρης απέτυχε το 2008 αλλά επετεύχθη δύο χρόνια αργότερα. Ο Μπανιέ δεσμεύτηκε να σταματήσει να δέχεται δώρα από την Μπετανκούρ και επέστρεψε δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής αξίας 590 εκατ. ευρώ. Η Μπετανκούρ από την πλευρά της ανακάλεσε την διαθήκη στην οποία τον καθιστούσε μοναδικό κληρονόμο της ενώ παράλληλα η κόρη της μαζί με τα παιδιά της απέκτησαν μεγαλύτερη επιρροή στη διαχείριση της περιουσίας της πλουσιότερης γυναίκας του κόσμου. Τον Οκτώβριο του 2011 η Λιλιάν Μπετανκούρ με δικαστική απόφαση τέθηκε υπό την κηδεμονία της οικογένειάς της εξαιτίας της επιδείνωσης της ψυχικής της υγείας, αν και τρία χρόνια νωρίτερα είχε αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση δηλώνοντας ότι είναι μια «ελεύθερη γυναίκα».
Το 2015 το ποινικό δικαστήριο του Μπορντό έκρινε ένοχο τον Μπανιέ για εκμετάλλευση της Μπετανκούρ και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Επιπλέον, ο φωτογράφος υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 158 εκατ. ευρώ στην Λιλιάν Μπετανκούρ. Ένα χρόνο μετά το εφετείο επέβαλε στον Μπανιέ ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 375.000 ευρώ διαγράφοντας το προηγούμενο ποσό αποζημίωσης. Η Μπετανκούρ αποδυναμωμένη από τη νόσο Αλτσχάιμερ έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου του 2017 στην έπαυλή της στο Νεϊγί-συρ-Σεν σε ηλικία 94 ετών.
