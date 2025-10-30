Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Αναλαμβάνει χρέη Προέδρου του Δ.Σ του Ελληνικού Φεστιβάλ
Μετά από πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη
Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, μετά από πρόταση-πρόσκληση που τής απηύθυνε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ,προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ» δήλωσε η υπουργός μετά την επίσκεψή της στο γραφείο της κ. Σακελλαροπούλου.
Ο θεσμός του Ελληνικού Φεστιβάλ, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 75 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.
