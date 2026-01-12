Ποιες ομάδες άλλαξαν τα λογότυπά τους;

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι μονοθέσια της F1 δεν κυκλοφορούν… ελεύθερα στους δημόσιους δρόμους. Επιπλέον, όμως, οι ίδιες οι ομάδες ενημερώνουν τακτικά τα εμπορικά τους σήματα. Τόσο για λόγους ανανέωσης του brand όσο και επειδή -συνηθέστερα- έχουν κλείσει συμφωνία με κάποια εταιρία της οποίας το όνομα μπαίνει στον τίτλο της ομάδας.