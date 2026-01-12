Ποιες ομάδες άλλαξαν τα λογότυπά τους;
Νέα σεζόν, νέοι κανονισμοί, μία νέα ομάδα αλλά και έξι νέα λογότυπα στο grid! Τα τέσσερα εξ αυτών ανήκουν σε ομάδες οι οποίες ήδη συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.
Όλοι οι φίλοι της αυτοκίνησης γνωρίζουν τα λογότυπα των μεγαλύτερων κατασκευαστών. Τα λογότυπα των έντεκα ομάδων της Φόρμουλα 1, ωστόσο, δεν είναι τόσο γνωστά.
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι μονοθέσια της F1 δεν κυκλοφορούν… ελεύθερα στους δημόσιους δρόμους. Επιπλέον, όμως, οι ίδιες οι ομάδες ενημερώνουν τακτικά τα εμπορικά τους σήματα. Τόσο για λόγους ανανέωσης του brand όσο και επειδή -συνηθέστερα- έχουν κλείσει συμφωνία με κάποια εταιρία της οποίας το όνομα μπαίνει στον τίτλο της ομάδας.
