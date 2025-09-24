Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Η Hyundai εισέρχεται δυναμικά και στα pickup
Όπως έγινε γνωστό, εντός των επόμενων ετών θα επιτεθεί στις ΗΠΑ με ένα μεσαίο «αγροτικό» με αυτοφερόμενο πλαίσιο.
Το νέο «αγροτικό» της Hyundai δεν συγχέεται με το πρότζεκτ που η εταιρεία αναπτύσσει μαζί με τη General Motors για τις αγορές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αντίθετα, το μοντέλο που προορίζεται για τη Βόρεια Αμερική αναπτύσσεται αποκλειστικά από την Hyundai, με πιθανή συνδρομή από την Kia, που διαθέτει ήδη εμπειρία σε αυτοφερόμενες κατασκευές, όπως είναι το νέο Tasman.
Στόχος της Hyundai είναι να εισέλθει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, εκείνη των μεσαίων pickup, όπου σήμερα κυριαρχεί η Toyota με το Tacoma και οι κραταιές αμερικανικές μάρκες.
Η κορεάτικη μάρκα έχει ήδη στη γκάμα της έναν κινητήρα παρόμοιο με εκείνο του Tacoma. Για την ακρίβεια, διαθέτει έναν υβριδικό turbo τετρακύλινδρο των 2,5 λίτρων που αποδίδει 330 ίππους και 460 Nm ροπής (τον έχει η γκάμα του Palisade) και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως βάση για το νέο μεσαίο pickup.
Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει και τον V6 των 3,5 λίτρων που επίσης φορά το Palisade, για μεγαλύτερη ικανότητα ρυμούλκησης, που φτάνει τους 2,2 τόνους. Η σύνδεση με το αντίστοιχο Kia είναι εμφανής, με το Tasman να κυκλοφορεί ήδη στην Αυστραλία και άλλες αγορές με δύο διαμορφώσεις καμπίνας και δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης: turbo βενζίνης 2,5 λίτρων και diesel 2,2 λίτρων.
