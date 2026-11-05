The World’s 50 Best Restaurants 2026: Το Asador Extebarri, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου
The World’s 50 Best Restaurants 2026: Το Asador Extebarri, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου
To βασκικό Asador Extebarri του Victor Arguinzoniz ανακηρύχθηκε το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα The World’s 50 Best Restaurants, που απονεμήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) στο Teatro Municipal de Lima, στην πρωτεύουσα του Περού
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Gaggan της Μπανγκόκ και την τρίτη το Alchemist στην Κοπεγχάγη. Το Maido, που ήταν στην κορυφή της λίστας το 2025, πέρασε στο Best of the Best, σε αυτό το άτυπο hall of fame.
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