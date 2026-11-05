The World’s 50 Best Restaurants 2026: Το Asador Extebarri, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου

To βασκικό Asador Extebarri του Victor Arguinzoniz ανακηρύχθηκε το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα The World’s 50 Best Restaurants, που απονεμήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) στο Teatro Municipal de Lima, στην πρωτεύουσα του Περού