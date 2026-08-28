Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους
Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους
Το πρωινό πρέπει να είναι χορταστικό και να δίνει ενέργεια για την αρχή της ημέρας, ενώ το δεκατιανό πρέπει να είναι αρκετά νόστιμο ώστε να ανοίξει η σχολική τσάντα στο διάλειμμα
Σε λίγες ημέρες το ξυπνητήρι θα χτυπά νωρίς, οι σχολικές τσάντες θα περιμένουν στην πόρτα, οι μικροί μαθητές θα ετοιμάζονται, αλλά η κρίσιμη ερώτηση στο μυαλό κάθε γονέα, κάθε πρωί, θα είναι: «Τι θα φάνε πριν φύγουν; Και τι θα πάρουν μαζί τους στο σχολείο;». Το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Θέμα, συγκεντρώνει έξυπνες και λαχταριστές ιδέες που μπορούν να μπουν εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα μιας οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα