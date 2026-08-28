Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους

Το πρωινό πρέπει να είναι χορταστικό και να δίνει ενέργεια για την αρχή της ημέρας, ενώ το δεκατιανό πρέπει να είναι αρκετά νόστιμο ώστε να ανοίξει η σχολική τσάντα στο διάλειμμα