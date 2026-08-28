Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους
CANTINA
πρωινό για παιδιά Επιστροφή στο σχολείο

Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους

Το πρωινό πρέπει να είναι χορταστικό και να δίνει ενέργεια για την αρχή της ημέρας, ενώ το δεκατιανό πρέπει να είναι αρκετά νόστιμο ώστε να ανοίξει η σχολική τσάντα στο διάλειμμα

Επιστροφή στο σχολείο: Τι θα φάνε πριν φύγουν από το σπίτι και τι θα πάρουν μαζί τους
Σε λίγες ημέρες το ξυπνητήρι θα χτυπά νωρίς, οι σχολικές τσάντες θα περιμένουν στην πόρτα, οι μικροί μαθητές θα ετοιμάζονται, αλλά η κρίσιμη ερώτηση στο μυαλό κάθε γονέα, κάθε πρωί, θα είναι: «Τι θα φάνε πριν φύγουν; Και τι θα πάρουν μαζί τους στο σχολείο;». Το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Θέμα, συγκεντρώνει έξυπνες και λαχταριστές ιδέες που μπορούν να μπουν εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα μιας οικογένειας.

Διαβάστε περισσότερα στο  cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης