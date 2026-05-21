5 φαγητά των πανηγυριών που ενώνουν τραπέζια, χωριά και παρέες

Τα φαγητά των πανηγυριών είναι συνταγές φτιαγμένες για να μοιράζονται. Φαγητά που ξεκινούν να μαγειρεύονται από τα ξημερώματα σε αυλές εκκλησιών, σε πλατείες και υπαίθριες κουζίνες, με μεγάλα καζάνια, φωτιές που καίνε για ώρες και ανθρώπους που δουλεύουν συλλογικά, σχεδόν τελετουργικά. Σε πολλά χωριά της Ελλάδας, το πανηγύρι εξακολουθεί να σημαίνει το κοινό τραπέζι και ένα πιάτο φαγητό για όλους, είτε είναι ντόπιοι είτε περαστικοί.

Από τα πιλάφια που βράζουν μέσα σε ζωμούς κρέατος μέχρι τις κατσίκες στον φούρνο και τα αντικριστά που ψήνονται αργά δίπλα στη φωτιά, τα «πανηγυριώτικα» κουβαλούν μνήμη, τόπο και εποχή. Είναι γεύσεις που επιβιώνουν ακόμα. Απλές, γενναιόδωρες και δεμένες με τη χαρά της παρέας.



