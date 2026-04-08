Γιατί τρώμε τα ίδια φαγητά κάθε Πάσχα; Τι λέει η επιστήμη για τα έθιμα

Κάθε χρόνο στρώνουμε το ίδιο τραπέζι. Τα ίδια φαγητά, τις ίδιες ημέρες, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Είναι ένας τρόπος να βρισκόμαστε ξανά, μαζί.Από την πρώτη στιγμή που οι προϊστορικοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από τη φωτιά για να μαγειρέψουν, το φαγητό έγινε μια εμπειρία συλλογική. Μέσα από το μοίρασμα της τροφής ξεκίνησε η σχέση των ανθρώπων, έγινε συνήθεια και, σταδιακά, χτίστηκαν οι παραδόσεις και τα έθιμα. Η γλώσσα κρατάει ακόμα τα ίχνη αυτής της εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο τροφή» γεννήθηκε η «συντροφιά».