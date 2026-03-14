Γιορτάζουμε την ημέρα του π με 3,14 + 6,86 πίτες και πιτάκια από όλη την Ελλάδα

Στις 14 Μαρτίου γιορτάζεται παγκοσμίως η Ημέρα του π (Pi). Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία: στον αγγλοσαξονικό σύστημα γραφής των ημερομηνιών γράφεται 3/14, δηλαδή 3,14 — τα πρώτα ψηφία του διάσημου μαθηματικού αριθμού π.Mια από τις σημαντικότερες σταθερές στα μαθηματικά. Εκφράζει τον λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του και η τιμή του ξεκινά από 3,14, συνεχίζοντας με άπειρα δεκαδικά ψηφία (3,14159265). Το σύμβολο π προέρχεται από το ελληνικό γράμμα «πι», το πρώτο γράμμα της λέξης «περίμετρος», και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για να περιγράψει αυτή τη θεμελιώδη σχέση της γεωμετρίας.