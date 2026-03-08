Ρεντουξιόν: Τι σημαίνει στη μαγειρική και πώς συμπυκνώνει τη γεύση
Τι είναι το ρεντουξιόν στη μαγειρική; Η τεχνική όπου ένα υγρό σιγοβράζει μέχρι να εξατμιστεί μέρος του νερού και να συμπυκνωθεί η γεύση. Δείτε πώς γίνεται σωστά και πότε χρησιμοποιείται σε σάλτσες και ζωμούς.

Στη γαλλική κουζίνα, πολλές σάλτσες αποκτούν βάθος και ένταση χάρη σε μια βασική τεχνική: το ρεντουξιόν. Ο όρος προέρχεται από το γαλλικό réduction και περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένα υγρό σιγοβράζει ώστε να εξατμιστεί μέρος του νερού του. Με αυτόν τον τρόπο ο όγκος μειώνεται, ενώ τα αρώματα και η γεύση συγκεντρώνονται, δημιουργώντας μια πιο πυκνή και γεμάτη σάλτσα.

