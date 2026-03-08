Ρεντουξιόν: Τι σημαίνει στη μαγειρική και πώς συμπυκνώνει τη γεύση

Τι είναι το ρεντουξιόν στη μαγειρική; Η τεχνική όπου ένα υγρό σιγοβράζει μέχρι να μειωθεί και να συμπυκνωθεί η γεύση σε σάλτσες και ζωμούς.