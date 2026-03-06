Σαρακοστή με καλαμαράκια γιουβέτσι, μπολονέζ γαρίδας και γιουβαρλάκια θράψαλο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Σαρακοστή με καλαμαράκια γιουβέτσι, μπολονέζ γαρίδας και γιουβαρλάκια θράψαλο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει ένα σπέσιαλ μενού με σαρακοστιανά
Το θράψαλο είναι συγγενικό είδος του καλαμαριού που βρίσκουμε άφθονο στις ελληνικές θάλασσες. Σε σχέση με το καλαμάρι έχει πιο σκούρο χρώμα, πιο μικρά πτερύγια και πιο μεγάλο σώμα, χωρίς εσωτερικό κόκαλο. Τα θράψαλα μαγειρεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα καλαμάρια, δηλαδή τηγανητά, ψητά στον φούρνο ή στα κάρβουνα. Συγκριτικά με τα καλαμάρια έχουν ελαφρώς πιο σκληρή σάρκα και πιο ουδέτερη γεύση.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα