Σαρακοστή με καλαμαράκια γιουβέτσι, μπολονέζ γαρίδας και γιουβαρλάκια θράψαλο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Σαρακοστή με καλαμαράκια γιουβέτσι, μπολονέζ γαρίδας και γιουβαρλάκια θράψαλο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει ένα σπέσιαλ μενού με σαρακοστιανά

Σαρακοστή με καλαμαράκια γιουβέτσι, μπολονέζ γαρίδας και γιουβαρλάκια θράψαλο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Το θράψαλο είναι συγγενικό είδος του καλαμαριού που βρίσκουμε άφθονο στις ελληνικές θάλασσες. Σε σχέση με το καλαμάρι έχει πιο σκούρο χρώμα, πιο μικρά πτερύγια και πιο μεγάλο σώμα, χωρίς εσωτερικό κόκαλο. Τα θράψαλα μαγειρεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα καλαμάρια, δηλαδή τηγανητά, ψητά στον φούρνο ή στα κάρβουνα. Συγκριτικά με τα καλαμάρια έχουν ελαφρώς πιο σκληρή σάρκα και πιο ουδέτερη γεύση.

