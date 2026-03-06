Σάντουιτς για τη Σαρακοστή: 5 ιδέες για τη νηστεία που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα
Σάντουιτς για τη Σαρακοστή: 5 ιδέες για τη νηστεία που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα

Λαχταριστά νηστίσιμα σάντουιτς, που μάς βγάζουν από το δύσκολο ερώτημα του «τι να μαγειρέψουμε σήμερα» και είναι ιδανικά για σνακ και κυρίως

Ψάχνετε ιδέες για τη νηστεία; Συγκεντρώσαμε για σας 5 διαφορετικά σάντουιτς για τη Σαρακοστή· με θαλασσινά, λαχανικά και όσπρια που είναι χορταστικά, εύκολα και ιδανικά για αυτές τις ημέρες. Γιατί ποιος είπε ότι η νηστεία δεν έχει νοστιμιά; Από bocadillo με καλαμαράκια μέχρι σάντουιτς με χούμους και ψητά λαχανικά, αυτές οι ιδέες ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

