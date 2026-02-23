Βασίλαινας: Τι γεύση μάς άφησε η νέα θαλασσινή του εικόνα;
Ο Γρηγόρης Φιλιππάτος επισκέπτεται ξανά τον ιστορικό Βασίλαινα και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του.
Μπαίνοντας στην ατμοσφαιρική σάλα του Βασίλαινα ένα παγωμένο χειμωνιάτικο βράδυ, η Αθήνα ξάφνου φαντάζει πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή. Είναι αυτή η εντυπωσιακή walk in κάβα, ένας φωτεινός ζωντανός γυάλινος πύργος με εκατοντάδες ετικέτες που σε καλωσορίζει. Είναι και η ανοιχτόκαρδη σάλα με τους καθρέπτες που προσδίδουν βάθος στον χώρο τις βιομηχανικές πινελιές και τον ζεστό φωτισμό πλάι στις γρανιτένιες επιφάνειές που ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα. Είναι και η φιλόξενη αύρα των ανθρώπων του Βασίλαινα που σε αγγίζει από το καλωσόρισμα.
