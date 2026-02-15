Ετοιμαζόμαστε για την εβδομάδα της Τυρινής: Τι σημαίνει και τι τρώμε πριν τη Σαρακοστή - 24 παραδοσιακές συνταγές για το τραπέζι
Ετοιμαζόμαστε για την εβδομάδα της Τυρινής: Τι σημαίνει και τι τρώμε πριν τη Σαρακοστή - 24 παραδοσιακές συνταγές για το τραπέζι

Τι σημαίνει η εβδομάδα της Τυρινής και ποια είναι τα παραδοσιακά φαγητά πριν τη Σαρακοστή; Έθιμα και 24 γεύσεις για το αποκριάτικο τραπέζι.

Η Κυριακή της Τυρινής είναι το κλείσιμο της Αποκριάς πριν από τη Σαρακοστή. Τα τυριά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά πρωταγωνιστούν στο τραπέζι, ενώ πίτες, ζυμαρικά και τηγανητά γλυκά κρατούν ζωντανή τη γιορτινή διάθεση. Δείτε τι συμβολίζει η ημέρα και ποιες συνταγές αξίζει να μπουν στο μενού.

