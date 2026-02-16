Τα πιο νόστιμα πεϊνιρλί της Αθήνας: Οι δικές μας 5 επιλογές

Αν υπάρχει ένα σνακ που οι Αθηναίοι δεν αποχωρίζονται ποτέ, αυτό είναι το πεϊνιρλί. Γρήγορο, χορταστικό και πάντα απολαυστικό, έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα της πόλης.Ένα από τα πιο διάσημα πεϊνιρλί της Αθήνας βρίσκεται στην Πανόρμου και αποτελεί σταθερή αξία για τους λάτρεις του είδους. Η ουρά σχηματίζεται από νωρίς, ενώ τα αρώματα από τον ξυλόφουρνο πλημμυρίζουν ολόκληρη τη γειτονιά. Οι επιλογές είναι πολλές: με λαχανικά, αυγό, τυρί και πολλούς ακόμα συνδυασμούς για κάθε γούστο.Πανόρμου 3, Αμπελόκηποι, τηλ. 2106462854