Μια βόλτα στα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας για γλυκά του Αγίου Βαλεντίνου
Μια βόλτα στα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας για γλυκά του Αγίου Βαλεντίνου
Γλυκά για του Αγίου Βαλεντίνου στην Αθήνα - σοκολατένια αριστουργήματα, cheesecake και πάβλοβες που θα κάνουν την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.
Γλυκά για του Αγίου Βαλεντίνου στην Αθήνα - σοκολατένια αριστουργήματα, cheesecake και πάβλοβες που θα κάνουν την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η πιο γλυκιά ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας, και τι καλύτερο από το να τη γιορτάσουμε με γλυκά για του Αγίου Βαλεντίνου που κλέβουν τις εντυπώσεις; Από τρουφάκια και σοκολατένια αριστουργήματα και αφράτες πάβλοβες μέχρι χειροποίητα cheesecake, μπαμπαδάκια και Paris Brest, τα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας προσφέρουν δημιουργίες που μοιάζουν με μικρά κοσμήματα, έτοιμα να γίνουν το τέλειο δώρο για το ταίρι σας ή μια προσωπική απόλαυση. Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε επιλογές που συνδυάζουν τεχνική, φρεσκάδα και φαντασία, κάνοντας αυτή την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα