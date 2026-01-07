Συνοδευτικά για κρέας ή ψάρι, πέρα από τα προφανή
Συνοδευτικά για κρέας ή ψάρι, πέρα από τα προφανή
Αγαπημένες μεν αλλά και πολύ συνηθισμένες λύσεις: πατάτες τηγανητές, πατάτες φούρνου, ρυζάκι ή κάποια ζυμαρικά. Κι όμως, πέρα απ’ αυτά τα κλασικά συνοδευτικά υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές.
Ξεκινώντας από εναλλακτικές λύσεις στα λαχανικά, οι πουρέδες είναι πάντα ενδιαφέροντες. Και δεν εννοώ απλά πουρέ πατάτας, αλλά πουρέ γλυκοπατάτας, σελινόριζας, κολοκύθας, καρότου ή κουνουπιδιού. Τεχνικά, πρέπει να γνωρίζετε πως ενώ στο πουρέ πατάτας δε πρέπει να χρησιμοποιήσετε μηχανικό πολτοποιητή ή μίξερ, επειδή κάνει τον πουρέ ενοχλητικά μαστιχωτό, στους πουρέδες από τα άλλα λαχανικά αυτό δεν ισχύει, κάτι που κάνει τη παρασκευή τους πιο εύκολη.
