Τι είναι η ταπιόκα και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε

Προέρχεται από τη ρίζα της μανιόκας, ενός τροπικού φυτού που καλλιεργείται κυρίως στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Μετά από επεξεργασία, η μανιόκα δίνει ένα άμυλο σχεδόν ουδέτερης γεύσης, γνωστό ως ταπιόκα.

Στην πιο αναγνωρίσιμη μορφή της, εμφανίζεται ως μικρές λευκές ή διάφανες πέρλες, που όταν μαγειρεύονται αποκτούν ελαστική υφή. Αυτές είναι που συναντάμε στο δημοφιλές bubble tea, το ρόφημα που ξεκίνησε από την Ταϊβάν και κατέκτησε τα αστικά κέντρα παγκοσμίως. Παράλληλα, η ταπιόκα χρησιμοποιείται σε πουτίγκες, κρέμες, επιδόρπια και σούπες, λειτουργώντας ως φυσικό πηκτικό.

Στη σύγχρονη κουζίνα, ξεχωρίζει και για τις διατροφικές της ιδιότητες: δεν περιέχει γλουτένη, είναι εύπεπτη και κατάλληλη για άτομα με δυσανεξίες. Σε αλεύρι, χρησιμοποιείται σε gluten-free ψωμιά, pancakes και ζύμες, ενώ σε πιο πειραματικές εκδοχές μπαίνει ακόμα και σε γκουρμέ πιάτα υψηλής γαστρονομίας.



