Τι είναι η ταπιόκα και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε
Ένα υλικό που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δυναμική είσοδο στη σύγχρονη γαστρονομία, κερδίζοντας θέση τόσο στη healthy κουζίνα όσο και στις πιο δημιουργικές food τάσεις.
Προέρχεται από τη ρίζα της μανιόκας, ενός τροπικού φυτού που καλλιεργείται κυρίως στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Μετά από επεξεργασία, η μανιόκα δίνει ένα άμυλο σχεδόν ουδέτερης γεύσης, γνωστό ως ταπιόκα.
Στην πιο αναγνωρίσιμη μορφή της, εμφανίζεται ως μικρές λευκές ή διάφανες πέρλες, που όταν μαγειρεύονται αποκτούν ελαστική υφή. Αυτές είναι που συναντάμε στο δημοφιλές bubble tea, το ρόφημα που ξεκίνησε από την Ταϊβάν και κατέκτησε τα αστικά κέντρα παγκοσμίως. Παράλληλα, η ταπιόκα χρησιμοποιείται σε πουτίγκες, κρέμες, επιδόρπια και σούπες, λειτουργώντας ως φυσικό πηκτικό.
Στη σύγχρονη κουζίνα, ξεχωρίζει και για τις διατροφικές της ιδιότητες: δεν περιέχει γλουτένη, είναι εύπεπτη και κατάλληλη για άτομα με δυσανεξίες. Σε αλεύρι, χρησιμοποιείται σε gluten-free ψωμιά, pancakes και ζύμες, ενώ σε πιο πειραματικές εκδοχές μπαίνει ακόμα και σε γκουρμέ πιάτα υψηλής γαστρονομίας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr